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Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.
Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Его можно использовать для приготовления вкусных ленивых вареников. Готовятся они просто и точно понравятся всей семье.
Идея приготовления ленивых вареников из остатков картофельного пюре опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- соль, перец
- мука – 200-250 г
Способ приготовления:
1. К холодному картофельному пюре добавить яйцо и специи.
2. Тщательно перемешать.
3. Добавить муку.
4. Вымесить тесто и сформовать варенички.
5. Отварить в усиленной воде 5 минут.
6. Подавать со шкварками.
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