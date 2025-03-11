УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
291
Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Его можно использовать для приготовления вкусных ленивых вареников. Готовятся они просто и точно понравятся всей семье.

Видео дня

Идея приготовления ленивых вареников из остатков картофельного пюре опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль, перец
  • мука – 200-250 г

Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

1. К холодному картофельному пюре добавить яйцо и специи.

2. Тщательно перемешать.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

3. Добавить муку.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

4. Вымесить тесто и сформовать варенички.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

5. Отварить в усиленной воде 5 минут.

Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

6. Подавать со шкварками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: