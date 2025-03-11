Выбрасывать не стоит: что приготовить из остатков картофельного пюре.

Если у вас осталось чуть-чуть картофельного пюре, которое никто не хочет есть, не стоит выбрасывать продукт. Его можно использовать для приготовления вкусных ленивых вареников. Готовятся они просто и точно понравятся всей семье.

Видео дня

Идея приготовления ленивых вареников из остатков картофельного пюре опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 г

яйцо – 1 шт.

соль, перец

мука – 200-250 г

Способ приготовления:

1. К холодному картофельному пюре добавить яйцо и специи.

2. Тщательно перемешать.

3. Добавить муку.

4. Вымесить тесто и сформовать варенички.

5. Отварить в усиленной воде 5 минут.

6. Подавать со шкварками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: