Выпекать не придется: какой элементарный и вкусный десерт приготовить из шоколада и клубники

Десерты без выпечки – настоящая находка для занятых хозяйок. На приготовление таких вкусностей вам точно не придется тратить много времени. Можно, например, соединить нежную шоколодно-сливочную массу и клубнику – получится очень вкусно.

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Идея приготовления шоколадного кремового десерта в стакане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

сметана 20% – 360 г

шоколад молочный – 180 г

клубника – 5 шт.

мята

Способ приготовления:

1. Клубнику разрезать пополам, вырезать сердечки и промокнуть их бумажным полотенцем, чтобы не скользили по стеклу.

2. Для крема в растопленный шоколад добавить 2 ст.л. сметаны, смешать.

3. Соединить с оставшимися сметаны.

4. Крем на водяной бане довести до более жидкого состояния.

5. В каждом бокале зафиксировать по 5 сердечек клубники.

6. Наполнить кремом и отправить в холодильник минимум на час. Украсить завитками из шоколада и мятой.

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