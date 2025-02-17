Выпекать не придется: какой элементарный и вкусный десерт приготовить из шоколада и клубники
Десерты без выпечки – настоящая находка для занятых хозяйок. На приготовление таких вкусностей вам точно не придется тратить много времени. Можно, например, соединить нежную шоколодно-сливочную массу и клубнику – получится очень вкусно.
Идея приготовления шоколадного кремового десерта в стакане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- сметана 20% – 360 г
- шоколад молочный – 180 г
- клубника – 5 шт.
- мята
Способ приготовления:
1. Клубнику разрезать пополам, вырезать сердечки и промокнуть их бумажным полотенцем, чтобы не скользили по стеклу.
2. Для крема в растопленный шоколад добавить 2 ст.л. сметаны, смешать.
3. Соединить с оставшимися сметаны.
4. Крем на водяной бане довести до более жидкого состояния.
5. В каждом бокале зафиксировать по 5 сердечек клубники.
6. Наполнить кремом и отправить в холодильник минимум на час. Украсить завитками из шоколада и мятой.
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