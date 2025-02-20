Какие сорта картофеля дадут рекордный урожай: советы дачникам

Удачный сорт картофеля для выращивания в собственном огороде должен быть устойчив к болезням и вредителям. А еще обеспечивать большой урожай при минимально возможных усилиях по уходу.

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Какие сорта могут похвастаться такими свойствами, разбиралось издание "На пенсии". Дачникам, желающим получить в этом сезоне максимальный результат, советуют обратить внимание именно на эти разновидности картофеля.

Белароза

Сорт дает гладкие клубни достаточно большого размера. Вкус такой картофель имеет насыщенный и слегка сладковатый. Идеально подходит для жарки.

Розара

Картофель этого сорта хорошо выращивать в регионах, где бывают засухи и холодные ночи – он устойчив к неблагоприятным погодным условиям. С одного куста розары можно снять до 20 клубней среднего размера. Такой картофель гладкий, легко чистится и хорошо разваривается.

Щедрик

Высокоурожайный сорт особенный тем, что хорошо родит, даже если высаживать его на одном и том же участке несколько лет подряд. Картофелины он дает круглые, а растут они довольно быстро, поэтому рано приобретают нужные свойства. Корнеплоды сорта щедрик быстро развариваются, поэтому его рекомендуют любителям картофельного пюре.

Славянка

Розовый сорт картофеля относят к среднепоздним. Продолговатые клубни хорошо сохраняются и устойчивы к разным болезням. Мякоть кремового цвета слабо разваривается, зато хорошо подходит для жарки. Выращивать славянку следует только в плодородной почве.

Ранняя роза

Клубни этого сорта хранятся едва ли не дольше всего. Кожицу такой картофель имеет розовую с фиолетовым оттенком. Он хорошо растет на супесчаных, торфяных и суглинистых почвах. Однако сорт имеет недостаток – он чувствителен к различным болезням.

Гранада

Этот сорт картофеля отличается стойкостью к засухе, холодам и болезням и имеет высокую урожайность даже на неплодородной почве. Кожица клубней гранады тонкая, но крепкая, а мякоть имеет нежный вкус. К тому же содержит относительно мало крахмала.

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