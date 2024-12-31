Вышел трейлер мультсериала о Человеке-пауке: что известно о новинке Marvel

Анимационная часть приключений Человека паука от студии Marvel в скором времени пополнится новым проектом. На стриминге Disney+ выйдет мультсериал "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук", и в сети уже появился первый его трейлер.

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Ролик был опубликован на Youtube-канале Marvel Entertainment. И за первые сутки набрал более 3 миллионов просмотров Премьера сериала назначена на 29 января.

В центре сюжета остается подросток по имени Питер Паркер, который получает суперспособности паука. Однако его наставником будет не Железный человек, а Норман Осборн – альтер-его злодея Зеленого Гоблина.

Главного героя мультсериала в оригинале озвучит молодой американский актер Хадсон Теймс. Роль Осборна досталась Колману Доминго, который подарил свой голос главному персонажу культовой анимации "Конь БоДжек".Тётю Мэй озвучит Кари Уолгрен, а Отто Октавиуса – Хью Денси. Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио вернутся к своим ролям из сериала Netflix "Сорвиголова".

В трейлере можно увидеть два новых костюма Человека-паука. Один – в спортивном стиле с хоккейным джерси и кедами, который действительно подходят подростку.Другой – более футуристический и выполненный в белом и черном цветах.

Кроме того, трейлер рассказывает небольшую историю о Спайдермене. Парень в костюме супергероя задерживает нескольких злодеев, которые ведут прямую онлайн трансляцию, он берет их телефон и направляет камеру на них, связанных паутиной. "Просто считайте это хорошим делом от вашего доброжелательного соседа Человека-паука", - говорит Паркер. А потом направляет камеру на себя и добавляет: Это я, кстати. Я – Человек-паук".

Отметим, что в игровом кино сейчас образ Человека-паука закрепился за Томом Холландом. Он воплощает персонажа с 2016 года и с тех пор возвращался к этому образу пять раз. Его последний фильм "Человек-паук: Нет пути домой", выпущенный в 2021 году, стал седьмым самым кассовым фильмом всех времен.

До того, как Человек-паук присоединился к киновселенной Marvel, франшизу развивал режсер Сэм Рейми для студии Sony Pictures. Под его руководством вышли три фильма в 2002, 2004 и 2007. Главную роль в них играл Тоби Магуайр. В 2012 году Sony перезагрузила серию, позвав на главную роль Эндрю Гарфилда. Все три актера однажды воссоединились на экране в одном из эпизодов "Нет пути домой"

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