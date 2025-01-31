Ягод не увидите: что нельзя сажать возле клубники

Чтобы получить хороший урожай, нужно не только правильно ухаживать за клубникой, но и учитывать, какие растения можно сажать рядом, а какие лучше держать на расстоянии. Неправильное соседство может испортить качество плодов.

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Некоторые растения, имея схожие требования к почве или климатическим условиям, могут создавать клубнике конкуренцию за питательные вещества и влагу или даже способствовать развитию болезней или появлению вредителей. OBOZ.UA рассказывает о худших соседях для клубники и советует, какие растения можно посадить рядом на грядке.

Что нельзя сажать возле клубники

Редис

Редис имеет очень короткий период вегетации, обычно всего 3-4 недели. Это означает, что он быстро занимает место на грядке и может создавать затенение для клубники. Редис уязвим для некоторых грибковых заболеваний и вредителей, которые могут легко перейти на соседние растения, включая клубнику.

Картофель, помидоры, перец

Эти растения принадлежат к семейству пасленовых, которое подвержено общим заболеваниям с клубникой, таким как фитофтороз. Кроме того, они также сильны конкурентами за питательные вещества.

Капуста

Капуста, брокколи, кольраби, цветная капуста и другие представители семейства капустных – это растения, которые не следует сажать рядом с клубникой. Капустные могут выделять вещества, которые угнетают рост клубники, а также часто становятся источником вредителей, которые могут повредить листья клубники.

Огурцы

Огурцы подвержены таким болезням как мучнистая роса и антракноз, которые могут распространиться на клубнику.

Чеснок и лук

Хотя эти растения обладают бактерицидными свойствами, они могут подавлять рост клубники.

Малина и ежевика

У клубники и малины схожие требования к почве и уходу, поэтому они будут конкурировать за питательные вещества и воду. Кроме того, малина начнет затенять клубнику, что окажет негативное влияние на ее урожайность.

Подобно малине, ежевика является сильным конкурентом для клубники. Она также может затенить ее и истощить почву.

Другие растения, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой:

сельдерей и петрушка могут привлечь вредителей;

кукуруза затеняет клубнику и конкурирует с ней за питательные вещества;

укроп может подавлять рост клубники.

Что можно сажать возле клубники

Морковь

Морковь и клубника могут быть отличными соседями. Отсутствие конкуренции за ресурсы, а также возможность отпугивать вредителей друг от друга делают это сочетание взаимовыгодным. Корневая система моркови развивается глубже в почве, тогда как клубника имеет поверхностные корни. Это значит, что эти растения не будут активно конкурировать за пространство и воду в почве.

Кроме того, морковь имеет невысокий рост, поэтому она не создает тени для клубники и не мешает получать достаточно солнечного света.

Фасоль

Фасоль – еще одно растение, которое можно с успехом сажать рядом с клубникой, и есть несколько причин, почему такое соседство полезно для обеих культур. Фасоль улучшает состав почвы благодаря фиксации азота, не создает конкуренцию за пространство и помогает поддерживать влажность почвы. Кроме того, она способствует природному биологическому балансу и может даже помочь в борьбе с некоторыми вредителями.

Фасоль может служить естественной защитой от эрозии, а также помогает сохранять влагу в почве благодаря своим листьям и структуре. Это особенно важно для клубники, требующих равномерного увлажнения для хорошего развития ягод.

Шпинат

Шпинат является идеальным соседом для клубники благодаря минимальной конкуренции за ресурсы, способности сохранять влагу и поддерживать здоровье почвы. Кроме того, быстрый цикл роста шпината позволяет эффективно использовать площадь и повышает разнообразие на грядке.

Горох

Горох способствует улучшению структуры почвы, обогащает ее азотом. Кроме того, горох может защищать клубнику от некоторых вредителей, что делает их совместное выращивание выгодным для садоводов. Это сочетание способствует не только лучшему развитию каждого растения, но и повышению урожайности.

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