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Яркий пример осеннего гламура: Дженнифер Лопес показалась в "тыквенном" образе

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
1,5 т.
Яркий пример осеннего гламура: Дженнифер Лопес показалась в 'тыквенном' образе

Звезда сцены и кино Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно стильный осенний образ, идеально передающий атмосферу сезона. Вернувшись в Нью-Йорк после завершения предвыборной кампании Камалы Гаррис в Неваде, Лопес решила почувствовать все прелести осени.

Видео дня

Актриса и певица выбрала наряд в насыщенных теплых цветах, который идеально отразил осенний настрой. Ее образ сразу привлек внимание папарацци, а стильный "тыквенный" лук стал идеей для модных изданий, пишет Vogue.

Джей Ло остановила свой выбор на наряде от Gucci, выбрав тыквенно-коричневый кардиган с фирменным логотипом бренда. Под кардиганом она надела коричневую водолазку, прекрасно дополнившую ее образ. Выбор такого наряда стал отличным отражением осенних цветов, доминирующих в трендах сезона.

Яркий пример осеннего гламура: Дженнифер Лопес показалась в "тыквенном" образе

Короткие шорты того же цвета идеально подчеркнули форму звезды и сделали ее образ еще более изощренным. Дженнифер добавила немного гламура, выбрав свитер с украшением в виде стразов, что особенно выделялось на ее декольте. Такой выбор снова подтвердил ее статус иконы стиля, знающей, как гармонично сочетать элементы.

Яркий пример осеннего гламура: Дженнифер Лопес показалась в "тыквенном" образе

Чтобы завершить образ, Лопес подобрала аксессуары, подчеркивавшие осеннюю тематику наряда. Ее образ дополнили высокие лакированные сапоги Saint Laurent с острым носком и каблуком-шпилькой, которые придали завершенность стилю. Она также выбрала солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Лопес не забыла о модной сумке, остановившись на красновато-коричневой модели, прекрасно подошедшей к остальным нарядам. Известно, что Дженнифер всегда тщательно подбирает аксессуары, и этот образ не стал исключением. Актриса, как и всегда, уделила внимание мельчайшим деталям.

Яркий пример осеннего гламура: Дженнифер Лопес показалась в "тыквенном" образе

Дженнифер Лопес еще раз подтвердила свой статус иконы стиля, адаптируя гардероб к осенним трендам. Наряд с тыквенно-коричневыми оттенками, изящными аксессуарами и изысканными сапогами не оставил равнодушными ни поклонников, ни модных критиков.

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