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Зачем на пиджаках сзади есть разрезы: каково их назначение

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Зачем на пиджаках сзади есть разрезы: каково их назначение

Одежда – это то, с чем мы взаимодействуем каждый день. Вещи, которые мы носим на себе, стали настолько привычны нам, что мы даже не задумываемся, зачем на них существуют некоторые специфические элементы. Например, вы когда-то задавались вопросом, зачем сзади пиджака в нижней части делают разрезы?

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Портные называют этот элемент шлицей. Она может быть одинарной или двойной. OBOZ.UA Разбирался, в чем смысл такой конструктивной особенности.

Шлицы, как и многие элементы одежды делового стиля, впервые появились в военной форме и имели целью сделать ее более удобной. В частности, улучшали посадку вещи.

Когда кавалерия начала играть на поле боя весьма значительную роль, а от тяжелых металлических доспехов окончательно отказались, портные начали задумываться над тем, как сделать военную одежду удобной для передвижения верхом на коне. В частности, нужно было сделать так, чтобы мундир оставался на месте и когда офицер садился верхом, и во время скачки. Для этого верхняя его часть должна была быть хорошо посажена по фигуре, никуда не смещаться даже во время галопа, а нижняя наоборот – давать больше пространства для движения. Так возникла идея делать снизу на спине разрезы.

Зачем на пиджаках сзади есть разрезы: каково их назначение

Изобретение позволяло не только удобно носить форму на поле боя. Военный (а нередко это были представители аристократических родов) даже после многих часов в седле сохранял достаточно опрятный вид. Очень быстро ноухау распространилось и на повседневную одежду аристократов – шлицы стали появляться на сюртуках и фраках.

Более того, этот элемент дошел до наших времен, став привычным для одежды делового и элегантного стиля. Шлицы можно встретить на пиджаках и куртках. Чаще всего делают один такой разрез по центру или два по бокам.

Одинарная центральная шлица отлично подходит для вещей на стройную фигуру. Для человека с узкими бедрами и не очень выраженными изгибами одного разреза достаточно, чтобы вещь хорошо сидела и сохраняла достаточную подвижность. Центральная шлица также часто встречается в готовых вещах, поскольку это позволяет удешевить их производство.

Двойные боковые шлицы идеально подходят для современного костюма. Два разреза обеспечивают большую свободу в нижней части вещи, поэтому их часто делают на женских жакетах, для которых требуется более тщательная посадка по фигуре.

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