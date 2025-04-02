Зачем на пиджаках сзади есть разрезы: каково их назначение

Одежда – это то, с чем мы взаимодействуем каждый день. Вещи, которые мы носим на себе, стали настолько привычны нам, что мы даже не задумываемся, зачем на них существуют некоторые специфические элементы. Например, вы когда-то задавались вопросом, зачем сзади пиджака в нижней части делают разрезы?

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Портные называют этот элемент шлицей. Она может быть одинарной или двойной. OBOZ.UA Разбирался, в чем смысл такой конструктивной особенности.

Шлицы, как и многие элементы одежды делового стиля, впервые появились в военной форме и имели целью сделать ее более удобной. В частности, улучшали посадку вещи.

Когда кавалерия начала играть на поле боя весьма значительную роль, а от тяжелых металлических доспехов окончательно отказались, портные начали задумываться над тем, как сделать военную одежду удобной для передвижения верхом на коне. В частности, нужно было сделать так, чтобы мундир оставался на месте и когда офицер садился верхом, и во время скачки. Для этого верхняя его часть должна была быть хорошо посажена по фигуре, никуда не смещаться даже во время галопа, а нижняя наоборот – давать больше пространства для движения. Так возникла идея делать снизу на спине разрезы.

Изобретение позволяло не только удобно носить форму на поле боя. Военный (а нередко это были представители аристократических родов) даже после многих часов в седле сохранял достаточно опрятный вид. Очень быстро ноухау распространилось и на повседневную одежду аристократов – шлицы стали появляться на сюртуках и фраках.

Более того, этот элемент дошел до наших времен, став привычным для одежды делового и элегантного стиля. Шлицы можно встретить на пиджаках и куртках. Чаще всего делают один такой разрез по центру или два по бокам.

Одинарная центральная шлица отлично подходит для вещей на стройную фигуру. Для человека с узкими бедрами и не очень выраженными изгибами одного разреза достаточно, чтобы вещь хорошо сидела и сохраняла достаточную подвижность. Центральная шлица также часто встречается в готовых вещах, поскольку это позволяет удешевить их производство.

Двойные боковые шлицы идеально подходят для современного костюма. Два разреза обеспечивают большую свободу в нижней части вещи, поэтому их часто делают на женских жакетах, для которых требуется более тщательная посадка по фигуре.

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