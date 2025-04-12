Зачем на рукавах пиджака много пуговиц: интересное объяснение

Мужская классическая одежда сохраняет множество элементов, значение которых давно утратилось или осталось только в виде декоративной традиции. Один из таких загадочных элементов – пуговицы на манжетах рукавов. Большинство из них даже не функционируют, пришиты только для красоты, но они появляются стабильно на каждом жакете, независимо от бренда, фасона или ценовой категории.

Видео дня

Откуда же пошла эта мода и действительно ли пуговицы на манжетах когда-то имели практическое значение, разбирался OBOZ.UA. Существует несколько версий происхождения этой детали – от сомнительных до обоснованных.

Теория №1 "гигиеническая" – миф о Наполеоне

Самая популярная, но в то же время наименее достоверная версия утверждает, что пуговицы на рукавах появились благодаря Наполеону Бонапарту. По легенде, он якобы приказал пришить металлические пуговицы на рукава униформы своим солдатам, чтобы те не вытирали носы или лицо рукавами и не портили вид мундиров. Грубые пуговицы, особенно зимой, должны были приносить дискомфорт при контакте с лицом и таким образом приучить солдат к носовым платкам.

Однако историки давно опровергли эту версию. Анализ армейской формы показывает, что подобные пуговицы существовали еще в XVII веке – задолго до Наполеона. Более того, первые металлические пуговицы на форме начали массово использоваться только с 1784 года. Следовательно, этот миф – не более чем красивая басня.

Теория №2 "Шаровая"

Другая популярная версия утверждает, что в древности пуговицы на рукавах были "запасными пулями" – мол, в случае крайней необходимости солдат мог вынуть пуговицу и использовать ее для зарядки ружья.

Эту историю тоже нельзя считать исторически достоверной. Никакие серьезные упоминания или подтверждения такого применения пуговиц в документах не найдены. Все подобные примеры – лишь художественные измышления, которые иногда встречаются в литературе. Так что эта теория тоже относится к разряду мифов.

Теория №3 "хирургическая" – правдивая версия

Наиболее логичное и документально подтвержденное объяснение происхождения пуговиц на манжетах связано с профессией врачей.

В XVII веке в лондонском районе Севил-Роу врачи часто заказывали у ателье специальные костюмы пуговицами на манжетах. Причина была проста: в случае экстренной медицинской помощи хирург мог быстро расстегнуть рукав и закатить его, не снимая полностью верхнюю одежду.

Это решение оказалось настолько удобным и практичным, что постепенно стало модным трендом – пуговицы появились и на военной форме, и на гражданской мужской одежде.

Исторически функциональные пуговицы были признаком дорогой, индивидуально сшитой одежды. Это была сложная ручная работа, которую выполняли исключительно опытные портные. Врачи и аристократы могли позволить себе такую роскошь.

Однако уже в XX веке, с развитием массового производства, большинство фабрик начали пришивать чисто декоративные пуговицы, имитируя традиционный стиль, но без функциональности. Это позволяло сохранить классический вид костюма, в то же время значительно сократив расходы на пошив.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем на джинсах сзади пришивают кожаную этикетку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.