Зачем обрывают листья у помидоров: когда надо это сделать

Некоторые начинающие огородники считают, что самостоятельно выращивать помидоры – это очень сложно. А все потому, что они допускают несколько небольших ошибок при выращивании этого овоща. Одна из них – это не обрывать листья с кустов растения.

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Что это за процедура и зачем ее проводить, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем также об удачном времени для удаления листьев с помидоров и распространенных ошибках, которые можно допустить.

Зачем с помидоров обрывают листья

Такой подход к уходу – это не только косметическая процедура, которая улучшает вид растения. Это также важный агротехнический прием, который влияет на урожайность, здоровье помидорного куста и качество его плодов.

В первую очередь, удаление лишних листьев улучшает циркуляцию воздуха вокруг куста. А это помогает уменьшить риск развития грибковых заболеваний, в частности фитофтороза. Это особенно важно во влажную погоду или в теплицах, где застаивается влага. Кроме того, если удалить с растения нижние листья, это позволит солнечным лучам лучше прогревать почву на грядке, стимулируя рост корневой системы.

Еще одна причина, почему стоит удалять на помидорах листья – это перераспределение ресурсов. Листья потребляют воду и питательные вещества, поэтому их чрезмерное скопление может "тормозить" наливание плодов. Когда часть листьев удалена, растение направляет силы на развитие завязей и созревание помидоров.

Какие листья удаляют

Чтобы избежать ошибок и поддержать куст в здоровой форме, стоит знать, какие именно листья подлежат обрезке. Прежде всего, регулярно удаляют нижние листья, которые расположены под первой (а затем и под другими) гроздьями плодов. После того, как гроздь сформировалась и плоды начали наливаться, все листья под ней можно снимать, ведь они уже не нужны для фотосинтеза и только затеняют землю, сохраняя влагу. А именно во влажных условиях развиваются фитофтора и другие вредные грибки.

Далее, внимание обращают на желтые, сухие или поврежденные листья. Их надо удалять независимо от расположения. Такие листья больше не приносят пользы растению, зато могут легко стать источником инфекции.

Также удаляют листья, которые затеняют плоды. Во второй половине лета важно, чтобы помидоры получали максимум солнца для лучшего созревания. Впрочем, на этом этапе удаление листьев нужно проводить осторожно. Куст не должен остаться совсем лысым. Хотя бы несколько прикрывающих листьев желательно сохранить, чтобы избежать солнечных ожогов. Также листья важны для осуществления растением фотосинтеза.

У высокорослых сортов часто также удаляют листья в центре куста, которые создают загущение. Разрежение кроны улучшает вентиляцию, уменьшает риск заболеваний и упрощает уход.

А вот молодые листья на верхушке куста (особенно до августа) трогать не следует — они отвечают за активный рост и продолжение вегетации. Их удаляют лишь в конце сезона, когда уже нужно завершить развитие растения и дать последним плодам созреть.

Когда помидорам удаляют листья

Эту процедуру проводят в несколько этапов. Каждый привязан к определенному этапу развития растения:

в начале плодоношения удаляют все листья ниже первой кисти, которая уже завязала плоды;

по мере созревания постепенно обрезают листья ниже новых кистей, которые уже сформировали завязь или созревают;

в августе–сентябре рекомендуется снять большинство листьев, оставляя лишь верхушку с несколькими листьями, это помогает завершить налив плодов и избежать заболеваний во влажную погоду.

Однако во время ухода важно не переусердствовать: не более 2–3 листков за раз. Слишком радикальная обрезка может вызвать стресс и даже остановить развитие растения.

Как правильно удалять листья с помидоров

Прежде всего важно помнить, что листья не обрывают руками. Их срезают чистыми ножницами или секатором у основания, чтобы не травмировать стебель. Удаленные листья стоит для утилизации как можно быстрее вынести с грядки, потому что они могут быть источником инфекций.

Обрывание листьев — это своеобразное "управление энергией" растения. Помидоры, которым помогли правильно распределить ресурсы, щедрее плодоносят, меньше болеют и раньше радуют спелыми томатами.

Типичные ошибки во время обрывания листьев с помидоров

Хоть удаление листьев у помидоров – полезная для растения процедура, неправильное ее выполнение может нанести больше вреда, чем пользы. И вот какие ошибки чаще всего допускают неопытные огородники.

Чрезмерное удаление листьев за один раз. Если снять много листьев одновременно, особенно в жаркую погоду, растение испытает стресс. Листья – это не лишняя зеленая масса, а орган, через который растения осуществляют фотосинтез, а следовательно получают энергию для роста и налива плодов. Их внезапная потеря может остановить созревание томатов или даже вызвать осыпание завязи.

Если снять много листьев одновременно, особенно в жаркую погоду, растение испытает стресс. Листья – это не лишняя зеленая масса, а орган, через который растения осуществляют фотосинтез, а следовательно получают энергию для роста и налива плодов. Их внезапная потеря может остановить созревание томатов или даже вызвать осыпание завязи. Удаление верхних молодых листьев. Верхушка растения отвечает за рост и развитие, поэтому ее следует сохранять до конца сезона или по меньшей мере до августа, когда можно провести прищипывание (обрезание точки роста) для ускорения созревания плодов. Удалять листья нужно преимущественно снизу вверх, по мере созревания гроздей.

Верхушка растения отвечает за рост и развитие, поэтому ее следует сохранять до конца сезона или по меньшей мере до августа, когда можно провести прищипывание (обрезание точки роста) для ускорения созревания плодов. Удалять листья нужно преимущественно снизу вверх, по мере созревания гроздей. Удаление листьев во влажную погоду. Если проводить процедуру, когда растение мокрое после дождя или полива, это повышает риск развития грибковых заболеваний. Обрезку лучше проводить утром в сухую погоду, чтобы срезы успели подсохнуть до вечера.

Если проводить процедуру, когда растение мокрое после дождя или полива, это повышает риск развития грибковых заболеваний. Обрезку лучше проводить утром в сухую погоду, чтобы срезы успели подсохнуть до вечера. Оставление удаленных листьев на грядке. Мульча из удаленных листьев получается откровенно плохая. Материал быстро начинает перегнивать, создавая идеальные условия для развития болезней. Все обрезки следует сразу убирать с грядки или компостировать отдельно.

Правильное удаление листьев – это тонкое дело, требующее понимания биологии растения, а не механического "подстригания". Постепенная, осторожная обрезка с учетом фаз развития помидора позволяет сохранить здоровье куста и получить обильный, вкусный и здоровый урожай.

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