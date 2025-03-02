Заливное из языка: как вкусно приготовить популярную праздничную закуску

Заливное из языка – популярное праздничное блюдо. Вам понадобится именно говяжий язык, потому что он достаточно быстро отваривается и выходит очень нежным. А для того, чтобы масса быстро застыла, вам понадобится желатин.

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Идея приготовления вкусного заливного из языка опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Мясной бульон, которым нужно заливать язык, ни в коем случае не должен слишком активно кипеть, чтобы он не был мутным.

Ингредиенты:

язык говяжий – 1,3 кг

лук – 2 шт.

перец черный горошек

перец душистый

лавровый лист

соль

куриное филе (для бульона)

желатин – 3 ч.л на 750 мл. бульона

Способ приготовления:

1. Язык помыть и варить 2,5-3 часа с добавлением соли, перца, лаврового листа и лука.

3. После того, как язык сварился, переложить в миску и залить холодной водой, чтобы он хорошо почистился.

4. Почистившийся язык поставить в холодильник минимум на 2 часа.

5. Отдельно варить бульонное филе.

6. Следует отварить за день, чтобы бульон постоял в холодильнике и стал прозрачным. Если варите сразу, варить нужно на маленьком огне.

7. Бульон нужно процедить через марлю.

8. Растопленный желатин добавить в бульон, не доводить до кипения.

9. Нарезать язык, выложить на тарелку.

10. Украсить, залить бульоном и поставить в холодильник до застывания.

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