Заливное из языка: как вкусно приготовить популярную праздничную закуску
Заливное из языка – популярное праздничное блюдо. Вам понадобится именно говяжий язык, потому что он достаточно быстро отваривается и выходит очень нежным. А для того, чтобы масса быстро застыла, вам понадобится желатин.
Идея приготовления вкусного заливного из языка опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Мясной бульон, которым нужно заливать язык, ни в коем случае не должен слишком активно кипеть, чтобы он не был мутным.
Ингредиенты:
- язык говяжий – 1,3 кг
- лук – 2 шт.
- перец черный горошек
- перец душистый
- лавровый лист
- соль
- куриное филе (для бульона)
- желатин – 3 ч.л на 750 мл. бульона
Способ приготовления:
1. Язык помыть и варить 2,5-3 часа с добавлением соли, перца, лаврового листа и лука.
3. После того, как язык сварился, переложить в миску и залить холодной водой, чтобы он хорошо почистился.
4. Почистившийся язык поставить в холодильник минимум на 2 часа.
5. Отдельно варить бульонное филе.
6. Следует отварить за день, чтобы бульон постоял в холодильнике и стал прозрачным. Если варите сразу, варить нужно на маленьком огне.
7. Бульон нужно процедить через марлю.
8. Растопленный желатин добавить в бульон, не доводить до кипения.
9. Нарезать язык, выложить на тарелку.
10. Украсить, залить бульоном и поставить в холодильник до застывания.
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