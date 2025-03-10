Жареные постные пирожки: можно наслаждаться в пост

Сейчас продолжается Пасхальный пост и большинство верующих отказываются от потребления мяса, яиц и многих других продуктов. В связи с этим, ассортимент блюд становится значительно меньшим, чем в обычные дни.

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Фудблогер Надежда Пташка в Instagram представила рецепт пирожков, разнообразящих рацион верующих. Кроме этого, жареными пирожками могут наслаждаться абсолютно все, ведь они очень вкусны.

Ингредиенты

Вода теплая – 150 мл.

Кипяток – 150 мл.

Мука – 400 гр.

Дрожжи – 15 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Муку просеиваем в глубокую емкость.

2. К теплой воде добавляем дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

3. К опаре добавляем муку и замешиваем тесто. Когда оно станет тугим, добавляем кипяток и продолжаем замес. Тесто не должно липнуть в руки.

4. Разрезаем тесто на куски и формируем пирожки, добавляя любимую начинку. Оставляем на 10 минут в теплом месте под полотенцем.

5. Жарим на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.

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