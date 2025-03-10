Жареные постные пирожки: можно наслаждаться в пост
Сейчас продолжается Пасхальный пост и большинство верующих отказываются от потребления мяса, яиц и многих других продуктов. В связи с этим, ассортимент блюд становится значительно меньшим, чем в обычные дни.
Фудблогер Надежда Пташка в Instagram представила рецепт пирожков, разнообразящих рацион верующих. Кроме этого, жареными пирожками могут наслаждаться абсолютно все, ведь они очень вкусны.
Ингредиенты
- Вода теплая – 150 мл.
- Кипяток – 150 мл.
- Мука – 400 гр.
- Дрожжи – 15 гр.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Муку просеиваем в глубокую емкость.
2. К теплой воде добавляем дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешиваем.
3. К опаре добавляем муку и замешиваем тесто. Когда оно станет тугим, добавляем кипяток и продолжаем замес. Тесто не должно липнуть в руки.
4. Разрезаем тесто на куски и формируем пирожки, добавляя любимую начинку. Оставляем на 10 минут в теплом месте под полотенцем.
5. Жарим на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.
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