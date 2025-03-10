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Проще, чем хачапури: ленивые творожные пирожки без грамма дрожжей
Домашние пирожки не обязательно готовить на дрожжевом тесте, отличной альтернативой будет творожное тесто. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных пирожков, с брынзой и моцареллой.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный 5% – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сыр жесткий – 50 г
- Мука – 1 ст. л.
- Сыр моцарелла – 100 г
- Брынза – 50 г
- Шпинат/зелень – по вкусу
- Йогурт натуральный – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешиваем сыр кисломолочный, яйцо тертый сыр и муку.
2. Формируем блины, выкладываем на форму для запекания.
3. Смешиваем ингредиенты для начинки, выкладываем сверху на блины.
4. Отправляем в духовку на 25-30 минут.
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