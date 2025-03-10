Проще, чем хачапури: ленивые творожные пирожки без грамма дрожжей

Домашние пирожки не обязательно готовить на дрожжевом тесте, отличной альтернативой будет творожное тесто. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных пирожков, с брынзой и моцареллой.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный 5% – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сыр жесткий – 50 г

Мука – 1 ст. л.

Сыр моцарелла – 100 г

Брынза – 50 г

Шпинат/зелень – по вкусу

Йогурт натуральный – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем сыр кисломолочный, яйцо тертый сыр и муку.

2. Формируем блины, выкладываем на форму для запекания.

3. Смешиваем ингредиенты для начинки, выкладываем сверху на блины.

4. Отправляем в духовку на 25-30 минут.

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