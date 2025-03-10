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Проще, чем хачапури: ленивые творожные пирожки без грамма дрожжей

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
258
Проще, чем хачапури: ленивые творожные пирожки без грамма дрожжей

Домашние пирожки не обязательно готовить на дрожжевом тесте, отличной альтернативой будет творожное тесто. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

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Творожные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных пирожков, с брынзой и моцареллой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Сыр кисломолочный 5% – 200 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сыр жесткий – 50 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Сыр моцарелла – 100 г
  • Брынза – 50 г
  • Шпинат/зелень – по вкусу
  • Йогурт натуральный – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем сыр кисломолочный, яйцо тертый сыр и муку.

Ингредиенты для теста

2. Формируем блины, выкладываем на форму для запекания.

Приготовление начинки

3. Смешиваем ингредиенты для начинки, выкладываем сверху на блины.

Сколько выпекать пирожки

4. Отправляем в духовку на 25-30 минут.

Готовые пирожки

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