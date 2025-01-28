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Жареный минтай во вкусном кляре, который не будет распадаться: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
489
Рецепт рыбы

Минтай – одна из самых бюджетных и простых в приготовлении видов рыбы. Готовить ее лучше всего в кляре из яиц и муки. 

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Как вкусно приготовить минтай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в кляре, которая очень просто и быстро готовится на сковороде. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Филе минтая замороженного – 1 килограмм
  • Мука – 2 столовые ложки
  • Сода – 0,5 чайной ложки
  • Яйца – 2 штуки
  • Сметана – 2 столовые ложки
  • Соль/перец – по вкусу
  • Приправа для рыбы – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе минтая размораживаем в холодильнике и сливаем всю жидкость. Нарезаем, солим/перчим, добавляем приправу.

Рыба со специями

2. Делаем кляр: смешиваем муку, соду, сметану, яйца, соль/перец.

Кляр для приготовления рыбы

3. Окунаем рыбу в кляр и жарим на среднем огне 5-7 минут с двух сторон до образования красивой корочки.

Сколько жарить рыбу

Подойдет к блюду любой гарнир! 

Готовая рыба

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