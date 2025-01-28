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Жареный минтай во вкусном кляре, который не будет распадаться: рецепт полезного блюда
Минтай – одна из самых бюджетных и простых в приготовлении видов рыбы. Готовить ее лучше всего в кляре из яиц и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в кляре, которая очень просто и быстро готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- Филе минтая замороженного – 1 килограмм
- Мука – 2 столовые ложки
- Сода – 0,5 чайной ложки
- Яйца – 2 штуки
- Сметана – 2 столовые ложки
- Соль/перец – по вкусу
- Приправа для рыбы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе минтая размораживаем в холодильнике и сливаем всю жидкость. Нарезаем, солим/перчим, добавляем приправу.
2. Делаем кляр: смешиваем муку, соду, сметану, яйца, соль/перец.
3. Окунаем рыбу в кляр и жарим на среднем огне 5-7 минут с двух сторон до образования красивой корочки.
Подойдет к блюду любой гарнир!
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