Жареный минтай во вкусном кляре, который не будет распадаться: рецепт полезного блюда

Минтай – одна из самых бюджетных и простых в приготовлении видов рыбы. Готовить ее лучше всего в кляре из яиц и муки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в кляре, которая очень просто и быстро готовится на сковороде.

Ингредиенты:

Филе минтая замороженного – 1 килограмм

Мука – 2 столовые ложки

Сода – 0,5 чайной ложки

Яйца – 2 штуки

Сметана – 2 столовые ложки

Соль/перец – по вкусу

Приправа для рыбы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе минтая размораживаем в холодильнике и сливаем всю жидкость. Нарезаем, солим/перчим, добавляем приправу.

2. Делаем кляр: смешиваем муку, соду, сметану, яйца, соль/перец.

3. Окунаем рыбу в кляр и жарим на среднем огне 5-7 минут с двух сторон до образования красивой корочки.

Подойдет к блюду любой гарнир!

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