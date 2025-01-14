Женщина отказалась от алкоголя на 50 дней и заметила разительные изменения

Женщина, которая лечится от алкогольной зависимости, показала трансформационное влияние отказа от алкоголя на ее организм только через 50 дней.

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Пользователь по имени Джейд обратилась к TikTok, чтобы поделиться личным взглядом на свое самочувствие, которое улучшилось после того, как она бросила пить. "Я очень переживала первые несколько недель после того, как бросила пить, и это нормально, но сейчас я заметила значительное облегчение. Когда я употребляла алкоголь, я всегда находилась в состоянии "беспокойства" и чувствовала затуманенность", – рассказала она.

Джейд также рассказала, что ей удалось похудеть чуть больше чем за семь недель. "Я всегда пыталась похудеть, не понимая, насколько калорийна выпивка (особенно вино)", – призналась она.

Она также отметила существенные изменения в своем настроении, в частности, в характере. "Большинство дней я была вспыльчивой, раздражительной, нетерпеливой и очень сварливой", – сказала женщина.

Джейд также откровенно рассказала о своей неожиданной "тяге к сахару", которую она испытывала, когда ее организм приспосабливался к отсутствию ранее употреблявшего через вино сахара.

Также женщина отметила, что теперь она гораздо больше времени уделяет самой себе, семье и друзьям. Но при этом, по ее словам, следует понимать, что этот путь достаточно тяжел в эмоциональном плане.

"Это непросто, и все эмоции, которые мы подавляем годами алкоголя, начинают медленно выплывать на поверхность, поэтому постарайтесь быть терпеливы к себе", – объяснила Джейд.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как организм реагирует на бутылку вина.

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