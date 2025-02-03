Знают не все: скрытые возможности Windows, которые сэкономят вам время
В Windows помимо стандартных функций есть ряд скрытых инструментов, которые помогают экономить время и увеличивают производительность. Виртуальные рабочие столы, эффективное переключение между окнами, контроль памяти и другие полезные функции – все это можно использовать для более комфортной работы на компьютере.
Windows предлагает множество полезных функций, которые могут значительно облегчить работу пользователя. Использование этих инструментов позволит сэкономить время и повысить эффективность.
OBOZ.UA предлагает узнать, как именно эти возможности помогут работать быстрее и удобнее.
Закладки в Проводнике
Создавайте закладки для быстрого доступа к часто используемым папкам. Это позволит сэкономить время на поиске необходимых файлов.
Автоматическая очистка диска
Функция автоматической очистки диска поможет поддерживать порядок на жестком диске, удаляя временные файлы, корзину и другие ненужные данные.
Виртуальные рабочие столы
Создавайте отдельные рабочие пространства для разных задач. Это поможет избежать беспорядков на экране и повысит производительность.
Мгновенные снимки экрана
Функция быстрого снимка экрана (Win+Shift+S) позволяет легко создавать скриншоты и сразу копировать их в буфер обмена.
Быстрое переключение между окнами
Комбинация клавиш Win+Tab позволяет мгновенно переключаться между открытыми окнами на всех виртуальных рабочих столах. Это особенно полезно для тех, кто работает с большим количеством программ одновременно.
История буфера обмена
Функция истории буфера обмена (Win+V) позволяет быстро просматривать и вставлять ранее скопированные тексты, изображения и другие данные. Это значительно упрощает работу с разными документами и программами.
Быстрая помощь на расстоянии
С помощью комбинации клавиш Win+Ctrl+Q вы можете предоставить удаленный доступ к своему компьютеру для получения технической помощи от друга или коллеги.
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