Apple готовит к выпуску новые iPad: что известно

Американская компания Apple, похоже, планирует в этом году всерьез обновить линейки всех своих гаджетов. И сейчас все указывает на то, что в скором времени техногигант представит новое поколение планшетов iPad.

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Как пишет издание iTechUA, на это обратил внимание журналист Bloombeg Марк Гурман, считающийся главным источником информации о гаджетах Apple. По его данным, в магазинах компании заметно снизились запасы текущих iPad Air и iPad 10, что может свидетельствовать о том, что в скором времени мир увидит более новые модели.

Пока эксперты прогнозируют, что презентация новых iPad состоится в марте или апреле – точные даты станут известны позже, но вряд ли она пройдет одновременно с представлением ноутбуков MacBook Air. Компьютеры на основе чипов М4 должны появиться на этой неделе.

Что касается технических характеристик новых планшетов, то iPad Air получит чип M3 или M4, а базовый iPad 11 – A16 Bionic или A17 Pro. Значительных обновлений дизайна гаджетов не ожидается. Скорее всего, Apple сконцентрируется на улучшении их производительности.

Тем, кто ждет появления новых iPad Pro, придется подождать до выхода процессоров М5. В то время как новый iPad mini был представлен буквально несколько месяцев назад, так что он не войдет в нынешнюю волну новинок.

Таким образом, можно утверждать, что Apple сейчас взяла курс на поэтапное обновление линейки своих планшетов. Однако в фокусе находится повышение производительности гаджетов, а не радикальные изменения форм-факторов или дизайна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чего следует ожидать от обновленных MacBook Air, презентация которых ожидается уже в ближайшие дни.

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