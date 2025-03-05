Бананы будут оставаться свежими на две недели дольше: простой лайфхак

Многие не осознают, что они хранят бананы в неправильном месте и сокращают сроки их употребления, но вы можете держать их свежими дольше, если знаете, как правильно это делать.

Видео дня

Причина того, что бананы, как правило, быстро портятся, заключается в том, что они чувствительны к веществу под названием этилен, природный растительный гормон, который производит большинство фруктов и отвечает за созревание. Когда в миске хранится слишком много фруктов, в воздухе может накапливаться большое количество этилена, из-за чего бананы превратятся из спелых на гнили в течение нескольких дней, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, лучший способ сохранить бананы свежими – это вынуть их из фруктовой вазы. Отделите бананы от стеблей и заверните верхушку стебля в пластиковую пленку.

Это может показаться странным, но заделывание стеблей бананов предотвращает выделение слишком большого количества этилена в воздух и влияния на остальные плоды.

Храните бананы при комнатной температуре отдельно от других фруктов после того, как их завернули, и они должны оставаться свежими дольше обычного.

Однако если вы хотите сохранить бананы еще дольше, их можно положить в холодильник, когда они пожелтеют. Бананы можно хранить при низких температурах, пока они уже созрели, поскольку охлаждение еще больше замедляет созревание, чтобы сохранить их свежими.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли хранить бананы в холодильнике.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.