Блинчики "Рафаэлло": как приготовить традиционное блюдо по-новому
Вскоре наступит Масленица, на которую, как известно, принято готовить блины. Они могут быть совершенно разнообразными и готовиться в соответствии с предпочтениями каждого человека.
Фудблогер с ником gubenia sofiia в Instagram рассказала, как приготовить блины "Рафаэлло". С точными пропорциями, предоставленными кулинаром, традиционное блюдо заигрывает новыми красками.
Ингредиенты для блинов
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Молоко – 500 мл.
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Мука – 240 гр.
- Кипяток – 150 мл.
Ингредиенты для начинки
- Сгущенка – 100 гр.
- Кокосовая стружка – 50 гр.
- Творог – 350 гр.
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром, затем добавляем муку частями и размешиваем.
2. Вливаем частицами молоко и взбиваем, чтобы не было комочков, добавляем масло, кипяток и перемешиваем.
3. Обжариваем на сковороде с обеих сторон.
4. Готовим начинку. Все ингредиенты перебиваем блендером до однородности.
5. Выкладываем начинку на блины и закручиваем.
6. Поливаем сгущенкой и присыпаем сахарной пудрой.
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