Блинчики 'Рафаэлло': как приготовить традиционное блюдо по-новому

Вскоре наступит Масленица, на которую, как известно, принято готовить блины. Они могут быть совершенно разнообразными и готовиться в соответствии с предпочтениями каждого человека.

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Фудблогер с ником gubenia sofiia в Instagram рассказала, как приготовить блины "Рафаэлло". С точными пропорциями, предоставленными кулинаром, традиционное блюдо заигрывает новыми красками.

Ингредиенты для блинов

Яйца – 3 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Молоко – 500 мл.

Масло растительное – 5 ст.л.

Мука – 240 гр.

Кипяток – 150 мл.

Ингредиенты для начинки

Сгущенка – 100 гр.

Кокосовая стружка – 50 гр.

Творог – 350 гр.

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром, затем добавляем муку частями и размешиваем.

2. Вливаем частицами молоко и взбиваем, чтобы не было комочков, добавляем масло, кипяток и перемешиваем.

3. Обжариваем на сковороде с обеих сторон.

4. Готовим начинку. Все ингредиенты перебиваем блендером до однородности.

5. Выкладываем начинку на блины и закручиваем.

6. Поливаем сгущенкой и присыпаем сахарной пудрой.

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