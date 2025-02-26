Будет в тренде весной: Гвинет Пэлтроу показала обувь в модном цвете

Весна 2025 года обещает быть насыщенной новыми цветными трендами, и Гвинет Пэлтроу уже сделала первый шаг, показав, какой оттенок станет популярен этой весной. На недавней презентации в Лос-Анджелесе актриса и бизнес-вумен выбрала наряд, который удивил многих модников. Ее образ был исполнен в стиле минимализма, но особое внимание привлекли ее туфли насыщенного оливково-зеленого цвета.

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Оливковый зеленый, хотя и не традиционный весенний цвет, все же набирает популярность среди дизайнеров. Такие бренды как Stella McCartney, Mugler и Acne Studios уже включили этот оттенок в свои коллекции весна/лето 2025 года. Это подтверждает, что оливковый зеленый станет одной из основных цветовых тенденций нового сезона, отмечает обозреватель Who What Wear Натали Мунро.

Гвинет Пэлтроу выбрала элегантные туфли Eva Pumps от Ferragamo на изогнутом каблуке, которые стоят 725 фунтов стерлингов (свыше 38 тысяч гривен). Эти туфли стали идеальным акцентом ее образа и продемонстрировали, как этот оттенок может быть элегантно совмещен с другими элементами гардероба. Впрочем, этот стильный тренд можно найти и в более доступных вариантах.

Казалось бы, оливковый зеленый – это оттенок, который чаще всего ассоциируется с осенней палитрой. Но, согласно последним тенденциям, этот "земляной" цвет начинает набирать популярность и в весенней одежде. Его нейтральность позволяет легко сочетать с другими цветами и стилями, делая его универсальным выбором для любого гардероба.

Пелтроу не только продемонстрировала тренд, но и подтвердила, что такой цвет будет очень актуален в следующем сезоне. Если вы хотите быть на шаг впереди, оливково-зеленые туфли уже сейчас можно найти среди разных брендов и моделей. Этот оттенок становится универсальным выбором для следящих за модными новинками и желающих выглядеть стильно.

OBOZ.UA ранее писал, что монохромный образ неожиданно закрепился в трендах.

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