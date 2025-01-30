Бюджетная намазка из сала: идеально дополнит борщ или любое украинское блюдо.

Намазки – один из самых популярных видов закусок в мире. Их можно приготовить практически из любых ингредиентов, каждый раз получая новое блюдо.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram представила рецепт одной из самых любимых намазок. Для ее приготовления кулинар использовала сало. А это значит, что это блюдо будет идеально подходить к борщу, или любому другому украинскому блюду.

Ингредиенты

Сало засоленное – 250-300 гр.

Чеснок – 5-6 зуб.

Перец по вкусу

Способ приготовления

1.Засоленное сало без шкуры и чеснок перекручиваем через мясорубку. Если сделать это более одного раза, структура станет гораздо более нежной.

2. Добавляем перец по вкусу.

3. Подаем с белым или черным хлебом.

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