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Бюджетная намазка из сала: идеально дополнит борщ или любое украинское блюдо.
Намазки – один из самых популярных видов закусок в мире. Их можно приготовить практически из любых ингредиентов, каждый раз получая новое блюдо.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram представила рецепт одной из самых любимых намазок. Для ее приготовления кулинар использовала сало. А это значит, что это блюдо будет идеально подходить к борщу, или любому другому украинскому блюду.
Ингредиенты
- Сало засоленное – 250-300 гр.
- Чеснок – 5-6 зуб.
- Перец по вкусу
Способ приготовления
1.Засоленное сало без шкуры и чеснок перекручиваем через мясорубку. Если сделать это более одного раза, структура станет гораздо более нежной.
2. Добавляем перец по вкусу.
3. Подаем с белым или черным хлебом.
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