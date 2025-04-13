Чем обрабатывают деревья в апреле: советы для лучшего урожая

Апрель – ключевой месяц в уходе за плодовыми деревьями. Именно в этот период проводится первая и одна из важнейших обработок, в значительной степени влияющая на будущий урожай. Весеннее опрыскивание позволяет предотвратить развитие болезней, уничтожить перезимовавших вредителей и обеспечить здоровый рост деревьев в течение всего сезона.

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Обработку необходимо проводить своевременно, с учетом погодных условий и фаз развития деревьев. OBOZ.UA рассказывает о весеннем уходе за деревьями.

Когда начинать опрыскивание

Начало обработки деревьев следует планировать в период, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5 °C, а угроза ночных заморозков исчезает. В большинстве регионов Украины это приходится на середину или конец апреля. Важно, чтобы в день опрыскивания не было ветра или дождя – эффективность препаратов значительно снижается во влажную или нестабильную погоду.

Перед обработкой рекомендуется очистить стволы деревьев от мха, лишайников и остатков старой коры. Это улучшает контакт препарата с поверхностью и повышает его эффективность.

Для лучшего результата опрыскивание выполняют в несколько этапов. Первый – до распускания почек, второй – в фазе так называемого "зеленого конуса", и третий – после цветения, когда начинает формироваться завязь.

Первая обработка

Первую весеннюю обработку следует проводить до начала вегетации, то есть тогда, когда почки еще не набухли. Именно в этот момент можно эффективно уничтожить возбудителей парши, монилиоза и других грибковых заболеваний, а также перезимовавших личинки вредителей в коре и почве.

Для этой фазы обычно используют:

медный купорос (1%) – как антисептик и фунгицид;

бордоскую жидкость (2–3%) – комбинированную защиту от грибковых инфекций;

карбамид (мочевина) в концентрации 5–7% не только обеззараживает, но и задерживает вегетацию, сдерживая развитие болезней.

Обработку нужно проводить тщательно, охватывая не только крону, но и ствол, ветвление и грунт под деревом.

Второй этап

Через 10–14 дней после первого опрыскивания наступает период, когда почки начинают раскрываться и образуют форму конуса. Это сигнал для второго этапа обработки.

На этом этапе используют:

инсектициды контактного и системного действия – для уничтожения личинок и взрослых насекомых;

комбинированные препараты, сочетающие инсектицид и фунгицид для комплексной защиты.

Обработка после цветения

После цветения деревья становятся уязвимыми ко вторичным заражениям грибковыми болезнями и новой волне вредителей. В этот период важно выбрать безопасные средства, не повредящие формированию плодов.

Обычно применяются:

биопрепараты на основе природных микроорганизмов;

природные инсектициды и фунгициды, разрешенные к использованию в период формирования завязи.

Эти средства обладают низкой токсичностью, не накапливаются в плодах и являются безопасными для пчел и других полезных насекомых.

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