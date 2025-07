Черная комедия: вышел трейлер нового фильма с Ди Каприо

Кинокомпания Warner Bros. Pictures презентовала официальный трейлер черной комедии "Одна битва за другой" (One Battle After Another). Это новый фильм с участием Леонардо Ди Каприо.

Лента стала одной из самых ожидаемых премьер осени 2025 года. В сети уже обнародовали официальный трейлер.

Сюжет фильма основан на мотивах романа Томаса Пинчона "Винокрай" (Vineland), однако создатели существенно адаптировали материал. События перенесены из 1990-х в современный мир.

В центре повествования – Боб Фергюсон, бывший хиппи, который сейчас ведет саморазрушительный образ жизни, злоупотребляя наркотиками и алкоголем. В прошлом он был активным участником радикального революционного движения, однако давно отошел от этой деятельности.

Все меняется, когда его дочь похищает военный фанатик – полковник Локджо. Бобу приходится вернуться к прошлому, вспомнить забытые навыки и вступить в неравную борьбу ради спасения ребенка.

Роль Фергюсона исполняет Леонардо Ди Каприо, для которого этот образ стал очередным вызовом в карьере. Актер, известный по ролям в фильмах "Уцелевший", "Джанго освобожденный", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", снова обращается к темной сатире с элементами психологической драмы.

В актерский состав также вошли:

Шон Пенн ("Путь Карлито", "Милк");

Бенисио дель Торо ("Сикарио", "Трафик");

Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2");

Реджина Холл ("Очень страшное кино", "Законопослушный гражданин").

Режиссером фильма выступил Пол Томас Андерсон, один из самых влиятельных кинематографистов современности. Известный по лентам "Магнолия", "Нефть", "Мастер" и "Лакричная пицца", Андерсон имеет в активе 11 номинаций на "Оскар" и признание на ключевых международных кинофестивалях.

"Одна битва за другой" обещает совместить элементы политической сатиры, абсурда, черного юмора и драмы. Фильм поднимает темы идеологической радикализации, личной ответственности, старых и новых травм – в присущем Андерсону стиле гротеска и символизма.

В украинский прокат лента выйдет 25 сентября 2025 года.

