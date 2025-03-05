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Что обязательно нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они были тонкими и не рвались: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусные и главное – удачные блины, кулинары советуют делать тесто на молоке, а также добавить в тесто горячую воду и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для тонких блинов, которые будут очень вкусными.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Молоко 250 мл
- Мука 140 г
- Окропление 150-200 мл
- Сахар 2 ст.л
- Щепотка соли
- Растительное масло 2 ст.л
Способ приготовления:
1. В миске венчиком смешать яйца, сахар и соль. Влейте половину молока, перемешайте и просейте всю муку.
2. Как только хорошо размешали муку, вливаем вторую половину молока.
3. Завариваем тесто. Влейте очень горячую воду в тесто, при этом постоянно помешиваем венчиком. Добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.
4. Жарим блины
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