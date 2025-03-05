Что обязательно нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они были тонкими и не рвались: делимся рецептом

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусные и главное – удачные блины, кулинары советуют делать тесто на молоке, а также добавить в тесто горячую воду и растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для тонких блинов, которые будут очень вкусными.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Молоко 250 мл

Мука 140 г

Окропление 150-200 мл

Сахар 2 ст.л

Щепотка соли

Растительное масло 2 ст.л

Способ приготовления:

1. В миске венчиком смешать яйца, сахар и соль. Влейте половину молока, перемешайте и просейте всю муку.

2. Как только хорошо размешали муку, вливаем вторую половину молока.

3. Завариваем тесто. Влейте очень горячую воду в тесто, при этом постоянно помешиваем венчиком. Добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.

4. Жарим блины

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