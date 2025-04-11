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Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Апрель – пора не только готовить огород и сад к летнему сезону. Наступает пора также позаботиться о своем балконе, если вы любите украшать его живыми сезонными растениями.

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Издание Interia Kobieta назвало три вида цветов, которые расцветают рано и могут расти на балконе. Они будут хорошо чувствовать себя холодными весенними ночами и не потребуют сложного ухода.

Анютины глазки

Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Эти цветы, несомненно, ассоциируются с приходом весны. Они распускают свои красочные лепестки довольно рано и не боятся легких ночных заморозков. Потому их смело можно выставлять на балкон уже в апреле. Выберите сорт по своему вкусу – анютины глазки бывают разных размеров и действительно невероятных расцветок. Если вы позаботитесь о качественном грунте, растение отблагодарит вас пышным цветением.

Имейте в виду, что анютины глазки требуют частого полива. Однако не допускайте намокания листьев или цветов, поскольку это может сделать анютины глазки восприимчивыми к грибковым инфекциям. Также следует регулярно удалять больные листья и увядшие цветы.

Маргаритки

Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Нежные цветы ассоциируют с легким весенним настроением. Маргаритки цветут с марта по ноябрь и прекрасно чувствуют себя в контейнерах. Вы можете выбрать сорта с махровыми, простыми или полумахровыми цветками, окрашенными в разные оттенки от белого до карминового. Растение любит плодородную водопроницаемую почву и расположение на солнце.

Субстрат в горшке с маргаритками нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. И не забывайте о подкормках. Первую обработку лучше производить в начале весны, а при балконном выращивании повторять каждые две недели во время цветения.

Незабудки

Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Незабудки отлично подойдут для роли весеннего апрельского украшения балкона. Самые популярные, конечно, те, которые имеют интенсивный синий цвет лепестков, но попробуйте поэкспериментировать и с более необычной окраской. Незабудки могут быть белыми или розовыми.

Это растение хорошо подойдет для полутеневого балкона. Субстрат в горшке нужно поддерживать постоянно увлажненным, но не забудьте о дренажном отверстии и слое керамзита на дне горшка, чтобы уберечь цветок от перелива. Удобрять незабудки нужно дважды в год. Когда они увянут, их следует осторожно обрезать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем поливать комнатные цветы для долгого и интенсивного цветения.

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