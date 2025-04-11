Что посадить в апреле на балконе: 3 самых красивых варианта

Апрель – пора не только готовить огород и сад к летнему сезону. Наступает пора также позаботиться о своем балконе, если вы любите украшать его живыми сезонными растениями.

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Издание Interia Kobieta назвало три вида цветов, которые расцветают рано и могут расти на балконе. Они будут хорошо чувствовать себя холодными весенними ночами и не потребуют сложного ухода.

Анютины глазки

Эти цветы, несомненно, ассоциируются с приходом весны. Они распускают свои красочные лепестки довольно рано и не боятся легких ночных заморозков. Потому их смело можно выставлять на балкон уже в апреле. Выберите сорт по своему вкусу – анютины глазки бывают разных размеров и действительно невероятных расцветок. Если вы позаботитесь о качественном грунте, растение отблагодарит вас пышным цветением.

Имейте в виду, что анютины глазки требуют частого полива. Однако не допускайте намокания листьев или цветов, поскольку это может сделать анютины глазки восприимчивыми к грибковым инфекциям. Также следует регулярно удалять больные листья и увядшие цветы.

Маргаритки

Нежные цветы ассоциируют с легким весенним настроением. Маргаритки цветут с марта по ноябрь и прекрасно чувствуют себя в контейнерах. Вы можете выбрать сорта с махровыми, простыми или полумахровыми цветками, окрашенными в разные оттенки от белого до карминового. Растение любит плодородную водопроницаемую почву и расположение на солнце.

Субстрат в горшке с маргаритками нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. И не забывайте о подкормках. Первую обработку лучше производить в начале весны, а при балконном выращивании повторять каждые две недели во время цветения.

Незабудки

Незабудки отлично подойдут для роли весеннего апрельского украшения балкона. Самые популярные, конечно, те, которые имеют интенсивный синий цвет лепестков, но попробуйте поэкспериментировать и с более необычной окраской. Незабудки могут быть белыми или розовыми.

Это растение хорошо подойдет для полутеневого балкона. Субстрат в горшке нужно поддерживать постоянно увлажненным, но не забудьте о дренажном отверстии и слое керамзита на дне горшка, чтобы уберечь цветок от перелива. Удобрять незабудки нужно дважды в год. Когда они увянут, их следует осторожно обрезать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем поливать комнатные цветы для долгого и интенсивного цветения.

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