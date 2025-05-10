Что сажают в мае, чтобы вовремя получить урожай: список

Май - традиционно пора активной работы на огородах и дачах, но выбор правильного момента для посадки имеет решающее значение. Часто именно вторая половина месяца создает идеальные условия для многих овощных культур.

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Когда почва достаточно прогрелась и риск ночных заморозков минимален, можно начинать высадку. Знание того, какие именно овощи лучше всего будут чувствовать себя на майских грядках, поможет получить обильный урожай. Эксперты поделились списком культур, которые стоит посадить именно сейчас. Это обеспечит их успешное развитие и своевременное созревание.

Оптимальное время для начала полевых работ в значительной степени зависит от погодных условий весны. Если весна выдалась холодной и затяжной, разумнее перенести основные работы на грядках именно на вторую половину мая. Для успешной посадки почва должна не только прогреться до температуры около +6-+8 градусов Цельсия (что, например, достаточно для картофеля), но и хорошо просохнуть после весенних дождей. Посадка в холодную или переувлажненную почву может негативно повлиять на будущий урожай, а неожиданные ночные заморозки, которые еще возможны в начале мая, могут погубить молодую рассаду.

Что посадить на огороде в мае

Во второй половине мая можно смело сажать белокочанную капусту. Семена высевают в подготовленные лунки на глубину 1,5-2 см, по 6-7 штук в каждую. После появления первых настоящих листьев всходы прореживают, оставляя по два самых сильных растения, а затем - самое сильное в каждой лунке. Капуста нуждается в достаточном увлажнении почвы (около 70% влажности), что является залогом хорошего урожая.

С середины мая в открытый грунт высаживают также листовые и кочанные сорта салата, а также петрушку и укроп. Семена петрушки и укропа рекомендуется предварительно замочить в воде на несколько дней перед посевом. Высевают их в грунт, распределяя около 10 семян на каждые 10 см рядка. После появления всходов необходимо обеспечить полив, своевременное удаление сорняков и, при необходимости, прореживание посевов.

Вторая половина мая является благоприятным периодом для посадки лука севка. Перед высадкой луковички стоит замочить в теплой воде на 12-15 часов. Когда температура воздуха стабилизируется в пределах +10-+15 градусов, севок высаживают во влажную и рыхлую почву, слегка вдавливая в бороздки на глубину 3-4 см с расстоянием 8-10 см между растениями.

В этот же период высаживают морковь, особенно сорта, предназначенные для длительного хранения на зиму (ранние сорта сеют раньше). Для моркови нужна рыхлая, желательно песчаная почва, чтобы корнеплоды росли ровными. Важно соблюдать правила севооборота: морковь лучше сажать там, где в прошлом году росли огурцы, помидоры, лук или картофель, избегая участков, где росла петрушка или сама морковь. Семена моркови также готовят (замачивают, закаливают) перед посевом в бороздки на глубину 2 см, с расстоянием 1,5 см между семенами. Сначала поливают обильно, затем увлажнение постепенно уменьшают.

Не следует забывать и о свекле, которую также сажают во второй половине мая. Выбирайте солнечные участки с рыхлой, хорошо удобренной почвой. После прогревания земли до +10 градусов, предварительно замоченные в теплой воде семена высевают рядами на расстоянии 5-10 см. После посева почву уплотняют.

Для быстрого летнего потребления в мае сажают редис. Она неприхотлива, но требует солнечных, защищенных от ветра участков и легкой почвы. Сухие семена сеют на расстоянии 3-5 см друг от друга, присыпают торфом и уплотняют. Репу также можно высаживать в мае, но весенний урожай предназначен исключительно для употребления в пищу, не для хранения. Яровой чеснок высаживают, когда температура воздуха составляет +8-+12 градусов, предварительно полив грядки солевым раствором.

С наступлением стабильно теплой погоды в мае можно высаживать рассаду теплолюбивых культур в открытый грунт. В частности, рассаду кабачков, патиссонов и тыквы часто высаживают под пленочное укрытие. Если погода позволяет и нет риска заморозков, в открытый грунт также высаживают рассаду томатов и огурцов, обеспечивая им надлежащие условия для адаптации и дальнейшего роста.

OBOZ.UA ранее писал, какие огородные культуры не стоит высаживать там, где росли огурцы.

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