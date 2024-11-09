Чтобы пролежали всю зиму: как правильно хранить морковь и красную свеклу

С одной стороны корнеплоды – именно те овощи, которые способны успешно пролежать в запасах всю зиму и служить постоянным источником витаминов в холодный сезон. С другой – при малейшей ошибке они портятся или прорастают.

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О том, как правильно хранить зимой свеклу и морковь, подробно рассказало издание Good Harvest. Если следовать этим инструкциям, плоды сохранят вкус и останутся сочными до самой весны.

Правильно собирайте урожай

Пригодность моркови и свеклы для хранения зависит от своевременного сбора урожая. Корнеплоды должны быть не только хорошо созревшими, но и иметь неповрежденную поверхность. Это защитит мякоть от высыхания или загнивания.

Обычно в украинском климате морковь нужно успеть собрать до наступления заморозков, а свеклу выкопать еще в сентябре. Собирают эти плоды в сухую погоду, чтобы на них было как можно меньше влаги – она сокращает сроки хранения. С каждого овоща острым ножом срезают ботву. Срез должен находиться поближе к месту крепления, но при этом не затрагивать мякоть. Перед закладкой на хранение морковь и свеклу перебирают, испорченные или поврежденные плоды выбрасывают или едят сразу, а остальные хорошо просушивают.

Методы хранения моркови и свеклы

Оптимальными условиями для зимнего хранения корнеплодов является погреб или подвал. Температура в таких помещениях держится в среднем на уровне 2 градусов тепла, а также поддерживается оптимальная влажность. Однако необходимо позаботиться о хорошей вентиляции.

В подвал корнеплоды закладывают разными способами:

в ящиках с прокаленным песком, к которому можно добавить 2% гашеной извести или мела – это убережет овощи от болезнетворной флоры;

в открытых плотных полиэтиленовых пакетах или мешках – закрытая тара создаст парниковый эффект и плоды начнут подгнивать;

в воздухопроницаемых корзинах или ящиках – они должны иметь отверстия в стенках, дополнительно можно укладывать слои овощей на плотную бумагу или картон;

в емкостях со свежими опилками, лучшим выбором станут хвойные, которыми нужно щедро пересыпать все плоды;

свеклу можно выкладывать верхним слоем на ящики с картофелем или складывать пирамидками на полки, застеленные соломой.

В условиях городской квартиры корнеплоды можно хранить на неотапливаемом, но утпленом балконе. Для этого лучше всего укладывать их в ящики и пересыпать песком. Но позаботьтесь о защите от морозных периодов. Например, укрывайте запасы теплым одеялом.

В городе можно хранить морковь и свеклу в замороженном или высушенном состоянии. Такая методика хранения позволяет хорошо сохранить вкус плодов. Но следует иметь в виду, что после одной разморозки повторно заморозить овощи уже не удастся – они потеряют свои свойства.

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