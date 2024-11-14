Какой праздник отмечают 14 ноября: чем запомнился этот день

Ежегодно в день 14 ноября христиане по церковному календарю отмечают день памяти апостола Филиппа, после чего начинается Рождественский пост. Свои именины в этот день празднуют Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор и Анна.

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Какие еще праздники приходятся на 14 ноября, рассказывает OBOZ.UA. А также вспоминает ключевые исторические события, которые произошли в эту дату и знаменитостей, рожденных в этот день.

Какие праздники отмечают 14 ноября

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом – когда поджелудочная железа по каким-либо причинам перестает вырабатывать гормон инсулин, развивается болезнь под названием сахарный диабет. Если ее не лечить, она может стать смертельной угрозой. А если лечить – превратится в образ жизни. Несколько специфичный, со своими ограничениями, но вполне нормальным. Повышению осведомленности об этом и посвящен этот день, отмечаемый под эгидой ООН.

Международный день логопеда – логопеды помогают многим людям преодолеть расстройства речи и открыть мир общения без границ. Их труд чествует сегодня мир.

Всемирный день качества – второй четверг ноября в мире посвящают качеству. Идея праздника возникла в 1960 году в Японии. Страна стремительно развивалась после Второй мировой войны, а произведенные здесь товары благодаря традиционной трудовой дисциплине и этике стали выигрывать конкурентную борьбу по всему миру. Именно поэтому Японский союз ученых и инженеров предложил чествовать качество отдельным праздником. Его ввели по всему миру в 1990 году.

День "расслабься и сияй" – с проблемой выгорания не понаслышке знакомы почти все. Утратив весь свой заряд, мы теряем также способность радоваться жизни. Вот почему так важно время от времени давать себе отдохнуть от всего. И сегодня как раз такой день. Его задачей является напомнить каждому о важности отдыха и заботы о себе. Если вы не можете расслабиться и сиять прямо сегодня, выделите часок на то, чтобы запланировать себе такой день в ближайшем будущем.

Исторические события 14 ноября

332 до н. – Александр Великий коронован фараоном Египта.

1770 – Шотландский исследователь Джеймс Брюс обнаруживает источник Голубой Нил на северо-западе Эфиопии, основу потока Нила.

1851 – в США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла "Моби Дик".

1896 – начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

1900 – французский сенат одобряет разрешение женщинам работать в адвокатуре.

1901 – венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

1903 – в Нидерландах сообщается об изобретении электрокардиографа.

1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

1918 – пытаясь заручиться поддержкой Антанты, гетман Скоропадский провозгласил федерацию Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией, что стало одной из легитимаций антигетманского восстания, не являясь его причиной. На заседании Украинского Национального Союза создана Директория Украинской Народной Республики – временный революционный орган.

1918 - по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определен ее официальный статус.

1920 - Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику.

1925 - В Чехословацкой республике создана Легия украинских националистов.

1935 - Президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.

1939 - Верховный Совет УССР утвердил Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР.

1940 - В Берлине неудачей закончились советско-германские переговоры о разделе сфер влияния и присоединения СССР к Тройственному пакту (Третий Рейх - Королевство Италия - Японская империя).

1940 — Вторая мировая война: бомбардировка Ковентри, погибли 568 человек, разрушена центральная часть города и собор и нанесен серьезный ущерб промышленным предприятиям.

1944 - В Киеве открылся Государственный музей украинского искусства.

1944 – В Центральную Азию из Грузинской ССР депортировано более 100 тысяч турок-месхетинцев.

1963 – мощный подводный вулканический взрыв образует остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии. Лава и чёрные колонны дыма выходят из-под поверхности океана. Территория новообразованного вулканического острова – 1.7 км².

1989 – Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергнутых насильственному переселению, и об обеспечении их прав.

1999 – на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005.

2005 – Корпорация Boeing объявила о старте производства самолета Boeing 747-8.

Знаменитости, родившиеся 14 ноября

1650 – Вильгельм III Оранский, король Англии.

1668 – Иоганн Лукас фон Гильдебрандт, известный архитектор эпохи австрийского барокко, военный и придворный инженер.

1719 – Леопольд Моцарт, австрийский скрипач, композитор. Отец и учитель Вольфганга Амадея Моцарта.

1723 – Иоганн Людвиг Аберли, швейцарский художник и живописец, известный своими швейцарскими ландшафтами, гравированными на меди.

1775 – Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах, немецкий правовед-криминалист, реформатор уголовного законодательства, доктор философии и доктор права. Отец философа Людвига Фейербаха.

1805 – Фанни Мендельсон, немецкая певица, пианистка и композитор, сестра композитора Феликса Мендельсона. Ее голосом восхищался Гете и посвятил ей стихотворение (1827).

1840 – Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель.

1840 – Клод Моне, французский живописец, основатель импрессионизма (Впечатление - восход солнца, Поле маков, Водяные лилии).

1852 – Антонио Манчини, итальянский художник, импрессионист.

1877 – Дмитрий Антонович (по другим данным 2 ноября), украинский общественно-политический и государственный деятель, историк искусства, соучредитель и ректор Украинского свободного университета.

1882 – Филипп Капельгородский, писатель, учитель и общественный деятель.

1885 – Соня Делоне, украинская художница и дизайнер, представительница направления ар-деко.

1889 – Джавахарлал Неру, индийский политический деятель, первый премьер-министр Индии (с 1947 г.); отец Индиры Ганди.

1907 – Астрид Линдгрен, шведская писательница ("Пеппи Длинный чулок", "Малыш и Карлсон, живущий на крыше").

1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик, литературный критик.

1924 – Леонид Коган, выдающийся украинский, советский скрипач и педагог. Один из самых ярких представителей советской скрипичной школы.

1935 – Олег Шаблий, украинский географ, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии ЛНУ

1948 — Чарльз ІІІ, король Соединенного Королевства, сын королевы Великобритании Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, фельдмаршал, адмирал флота и Маршал Королевских ВВС Великобритании.

1974 – Александр Бринжала, офицер Воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Герой Украины.

1979 – Ольга Куриленко, украинская актриса и модель.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный список военных праздников Украины.

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