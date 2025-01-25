Чтобы стейк не получился сухим и безвкусным: главная ошибка при приготовлении мяса на гриле

Хорошая вырезка для стейка стоит недешево, поэтому вряд ли кому-то захочется испортить ее во время приготовления. Тем более, из-за единственной ошибки, которой можно легко избежать.

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Накройте готовый стейк

Технология приготовления стейков достаточно простая, но есть момент, который многие неопытные повара упускают из виду. Речь о необходимости накрывать стейк, как только блюдо достигнет желаемой температуры и степени прожарки. После этого нужно переложить его на тарелку, "накрыть" куском алюминиевой фольги и оставить в таком состоянии хотя бы на 5 минут.

Зачем накрывать стейк?

Этот прием связан с уровнем влажности стейка. Когда мясо жарится, соки выходят на поверхность. И если вы сразу же нарежете его, они вытекут. В итоге стейк станет очень сухим и безвкусным.

Соответственно, оставив стейк на 5 минут "под фольгой", вы дадите ему время перераспределить эти соки. И когда вы будете разрезать его, каждый кусочек останется сочным.

Кстати, это же правило применимо и к другим видам мяса. Жаркое — отличный тому пример. Дайте ему постоять хотя бы 10 минут перед подачей, и блюдо будет намного вкуснее.

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