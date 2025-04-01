Десерт без выпечки и грамма теста из трех ингредиентов: готовится очень быстро

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из ряженки. Для яркого вкуса добавьте фрукты, ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из ряженки, с сахаром и ванилью.

Ингредиенты:

ряженка от 4% – 650 г

сахар – 60-70 гр (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)

крахмал кукурузный – 60 г

по желанию добавить ваниль

Способ приготовления:

1. К ряженке добавить сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

2. Ставить кастрюлю с ряженочной массой на средний огонь и постоянно помешивая доводим до загустения.

3. Перелить в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой. Переложить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украшать по желанию.

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