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Десерт без выпечки и грамма теста из трех ингредиентов: готовится очень быстро
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из ряженки. Для яркого вкуса добавьте фрукты, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из ряженки, с сахаром и ванилью.
Ингредиенты:
- ряженка от 4% – 650 г
- сахар – 60-70 гр (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)
- крахмал кукурузный – 60 г
- по желанию добавить ваниль
Способ приготовления:
1. К ряженке добавить сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.
2. Ставить кастрюлю с ряженочной массой на средний огонь и постоянно помешивая доводим до загустения.
3. Перелить в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой. Переложить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украшать по желанию.
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