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Десерт без выпечки и грамма теста из трех ингредиентов: готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
624
Десерт без выпечки и грамма теста из трех ингредиентов: готовится очень быстро

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из ряженки. Для яркого вкуса добавьте фрукты, ягоды.

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Вкусный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из ряженки, с сахаром и ванилью.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • ряженка от 4% – 650 г
  • сахар – 60-70 гр (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)
  • крахмал кукурузный – 60 г
  • по желанию добавить ваниль

Способ приготовления:

1. К ряженке добавить сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

Основа для десерта

2. Ставить кастрюлю с ряженочной массой на средний огонь и постоянно помешивая доводим до загустения.

Приготовление десерта

3. Перелить в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой. Переложить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украшать по желанию.

Готовый десерт

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