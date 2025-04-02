Тренд на нежность: Джиджи Хадид показала модный весенний образ

Весна в Нью-Йорке – это не просто изменение температуры, это перезапуск модного цикла. Джиджи Хадид стала одной из первых, кто тонко ощутил настроение сезона. Модель появилась на улицах города в идеальном весеннем образе: винтажный топ с рюшами, светлые джинсы и минималистичная обувь на плоской подошве. Сдержанно, легко, по-новому.

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Образ, в котором рюши выходят на первый план – это пример того, как одна модная деталь может задать все настроение. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Рюши как модный акцент весны

Топ, который выбрала Джиджи, удачно сочетает винтажную женственность с современной простотой. Такие вещи легко миксируются с базовыми элементами гардероба, как, например прямые джинсы, и создают "ненавязчивую элегантность".

Тренд на топы с рюшами не нов, но этой весной он получает обновленную интерпретацию, сочетающую в себе дух бохо и ностальгии с изяществом XXI века. Такой стиль активно поддерживают ведущие модные дома, среди которых Chloé, Saint Laurent, Isabel Marant. Их весенние коллекции намекают: романтичная блуза – новый базовый элемент сезона.

Модели из тонкого хлопкового батиста, слегка прозрачные, воздушные, с мягкими рукавами-фонариками или деликатными воланами уже заполонили гардеробы модниц в Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Именно такие вещи появляются на фото street style-репортажей и быстро исчезают из витрин.

Как стилизовать топ с рюшами

Образ Джиджи – отличный пример минимализма. Она выбрала свободные джинсы светлого денима – идеальный контраст к фактурному топу. Вместо каблука или кроссовок – лоферы или балетки на плоской подошве. Ничего лишнего, но образ выглядит завершенным.

Такой подход позволяет сохранить баланс: когда один элемент одежды "играет" по полной, остальные остаются в фоновой гармонии.

В магазинах сейчас настоящий бум модных топов с рюшами. Главное – найти свой вариант, подходящий вашему стилю и настроению. И помните: такая вещь работает не только с джинсами. Ее легко соединить с юбкой миди, шортами из льняной ткани или даже классическими брюками.

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