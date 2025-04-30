Две популярные европейские столицы впервые соединят скоростным поездом

Путешествия на самолете быстрые и относительно удобные, но очень неэкологичные. Именно поэтому в Европе все чаще задумываются о том, чтобы лучше соединить главные туристические направления между собой железной дорогой. И в скором времени скоростной поезд станет ходить между двумя наиболее солнечными европейскими столицами.

Видео дня

Как пишет издание Travel Off Path, прямая железная дорога заработает между испанским Мадридом и португальским Лиссабоном. Оба города расположены на Пиренейском полуострове, а граница между ними достаточно условна, ведь оба находятся в составе Евросоюза.

Сухопутные путешествия между Мадридом и Лиссабоном по железным дорогам возможны и сейчас, но очень неудобны. Самый быстрый вариант предполагает одну пересадку – из Мадрида нужно добраться до испанского Бадахоса, там пересесть на португальский поезд. На дорогу в таком случае уйдет 7 часов, и это если повезет, и на железной дороге не будет задержек. Скоростной прямой поезд должен сократить это время всего до 3 часов.

После одобрения долгожданного проекта по соединению портовых городов Бари и Неаполь, расположенных на противоположных концах Италии, Европейская комиссия планирует дать зеленый свет строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами Испании и Португалии. По разным причинам соединение между ними сейчас далеко от оптимального. В частности, из-за того, что сеть железных дорог здесь развивается медленнее по сравнению с другими европейскими государствами.

В результате путешествие из Мадрида в Лиссабон или наоборот может оказаться сложным приключением – на прямую автобусную поездку придется потратить от 7 до 9 часов. А путешествие на поездах потребует как минимум одной пересадки. Хотя их количество может достигать даже 4.

Между Мадридом и Лиссабоном уже курсировал прямой ночной поезд. Но он скорее служил туристическим аттракционом, чем эффективным средством передвижения. Маршрут работал по модели отеля на колесах, а билеты стоили неоправданно дорого из-за низкого спроса.

При этом расстояние между столицами Испании и Португалии не так уж велико, как для железной дороги – всего 625 км. Это немного больше, чем расстояние от Киева до Ивано-Франковска. Для сравнения: расстояние от Парижа до Берлина составляет примерно 1050 км и сейчас его можно проехать на поезде за 11 часов.

Дополнительным стимулом для построения железнодорожного маршрута между Мадридом и Лиссабоном станет Чемпионат мира по футболу, который Испания и Португалия будут совместно принимать в 2030 году. Это событие всегда является хорошим поводом для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Цель состоит в том, чтобы запустить высокоскоростной поезд к этому Мундиалю.

Основным препятствием для прокладки маршрута сейчас является отсутствие качественных путей на всем расстоянии. Но сейчас в стадии разработки находится проект второго железнодорожного моста через реку Тежу. Ожидается, что в будущем он откроет путь для скоростного поезда, а через существующий поедут более медленные региональные поезда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти распространенных ошибках, которые совершают туристы во время посадки на самолет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.