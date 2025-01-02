Еще не конец: 'Острые козырьки' получат продолжение после фильма

Фанаты сериала "Острые козырьки" еще не успели насладиться полнометражным продолжением любимого шоу, как получили новое счастливое известие. Создатель проекта Стивен Найт намекнул на то, что он может иметь еще одно продолжение.

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Как пишет издание Deadline, об этом Найт рассказал в интервью британскому радио Times. По его словам, впереди фанатов истории Тома Шелби могут ждать еще и другие проекты, кроме фильма, выход которого ориентировочно запланирован на следующий год.

В разговоре с журналисткой Джейн Малкерринс сценарист подтвердил, что производство полнометражного спин-оффа завершено. Но точная дата его выхода пока не назначена. "Для этого еще рано, но, знаете, можно предположить, что это займет около года", – сказал Найт.

А на вопрос о возможных последующих продолжениях "Острых козырьков" он сказал буквально следующее: "Ну, интересно, что вы задали этот вопрос, потому что фильм выходит, и это не конец". Однако он не уточнил, будет ли идти речь об еще одном сериале или о полнометражном продолжении. "Это не конец, разрешите мне так сказать. Я ничего из этого не говорю", — отметил он.

Популярный драматический сериал "Острые козырьки" от BBC закрылся после шестого сезона в апреле 2022 года. Главную роль в нем сыграл актер Киллиан Мерфи, снискавший еще большую популярность после выхода в 2023 году байопика "Оппенгеймер", где он сыграл главную роль. На фоне этого появилась информация, что Netflix готовит полнометражное продолжение сериала. Вместе с Мерфи в картине появятся Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.

После завершения сериала Найт намекнул на Deadline, что фильм будет посвящен Англии времен Второй мировой войны. Точный сюжет картины пока держится в секрете.

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