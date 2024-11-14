Еще один вариант для праздника: Дженнифер Лопес поразила оригинальным маникюром

Тенденции маникюра меняются каждый сезон. На смену насыщенным красно-багровым оттенкам осени приходит яркий праздничный нейл-арт. Впереди – Рождество и Новый год, время сиять. Так что знаменитости задают новые тренды в мире моды, не обходя вниманием и маникюр.

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Недавно певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала довольно необычный маникюр. Модные эксперты уже назвали его настоящим хитом предрождественского сезона.

У Дженнифер Лопес точно есть зона комфорта в маникюре. Певица предпочитает минимализм, что достаточно рационально, учитывая ее чрезвычайно насыщенный график. Лопес постоянно "прыгает" между премьерами, фотосессиями и появлениями в прессе, поэтому ей нужен маникюр, который подойдет к любой одежде и будет уместен при любом случае.

Лопес также демонстрирует неизменную тягу к классическим губам, несмотря на все яркие тренды. На премьере Wicked актриса не изменила своему стилю, лишь немного сместила акценты в пользу чего-то более магического и мистического.

Известный мастер маникюра Том Бачик назвал нейл-арт Лопес moonstone, ведь цвет напоминает волшебный драгоценный лунный камень. Мягкий и едва заметный оттенок холодного светло-голубого был более уместен, чем розовые тона, которые обычно выбирает певица.

Бачик использовал хромированную пудру для создания особого сияния. Точный оттенок будет известен вскоре, поскольку Бачик запускает собственную линию топеров Cosmic Chrome, но к тому времени можно создать подобный маникюр с лаком Essie Nail Art Studio Special Effects в Ethereal Escape или Rainshower от ILNP.

Кстати, недавно певица Адель удивила новым маникюром, что также будет актуален в праздничный период.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой непопулярный цвет маникюра стал неожиданным трендом осени.

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