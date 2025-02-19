УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
459
Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

Чеснок – один из самых популярных ингредиентов на кухне, но часто хозяйки сталкиваются с тем, что он начинает портиться, сохнуть или прорастать раньше, чем успевает использоваться. Неправильные условия хранения могут значительно сократить срок его годности.

Видео дня

Об одном простом, но эффективном способе, который поможет сохранить чеснок свежим надолго рассказала фудблогер София Сизова (sizovasofiaa) в Instagram. Благодаря правильному подходу он не потеряет свои полезные свойства, останется сухим и не будет прорастать.

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не портился

Банка с солью – проверенный способ Один из лучших способов хранения чеснока – в стеклянной банке с солью. Этот метод позволяет предотвратить излишнюю влажность и порчу зубчиков.

Вот как правильно подготовить чеснок к хранению:

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

1. На дно сухой стеклянной банки насыпьте немного крупной соли.

2. Выложите очищенные или неочищенные головки чеснока слоями.

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

3. Каждый слой пересыпайте солью для лучшей сохранности.

4. Накройте горловину банки марлей и зафиксируйте ее резинкой, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

5. Храните банку в сухом темном месте при комнатной температуре.

Где лучше хранить

Чеснок, хранящийся в банке с солью, можно размещать в кухонном шкафчике, на полке амбара или даже в холодильнике. Главное – избегать повышенной влажности и прямых солнечных лучей, которые могут ускорить процесс порчи.

Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

Почему этот метод работает

Соль впитывает лишнюю влагу, предотвращая появление плесени и прорастание зубчиков. Открытый доступ воздуха позволяет поддерживать оптимальные условия хранения, не давая чесноку потерять свои вкусовые качества.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: