Где лучше хранить чеснок, чтобы он не портился: есть один простой секрет

Чеснок – один из самых популярных ингредиентов на кухне, но часто хозяйки сталкиваются с тем, что он начинает портиться, сохнуть или прорастать раньше, чем успевает использоваться. Неправильные условия хранения могут значительно сократить срок его годности.

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Об одном простом, но эффективном способе, который поможет сохранить чеснок свежим надолго рассказала фудблогер София Сизова (sizovasofiaa) в Instagram. Благодаря правильному подходу он не потеряет свои полезные свойства, останется сухим и не будет прорастать.

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не портился

Банка с солью – проверенный способ Один из лучших способов хранения чеснока – в стеклянной банке с солью. Этот метод позволяет предотвратить излишнюю влажность и порчу зубчиков.

Вот как правильно подготовить чеснок к хранению:

1. На дно сухой стеклянной банки насыпьте немного крупной соли.

2. Выложите очищенные или неочищенные головки чеснока слоями.

3. Каждый слой пересыпайте солью для лучшей сохранности.

4. Накройте горловину банки марлей и зафиксируйте ее резинкой, чтобы обеспечить доступ воздуха.

5. Храните банку в сухом темном месте при комнатной температуре.

Где лучше хранить

Чеснок, хранящийся в банке с солью, можно размещать в кухонном шкафчике, на полке амбара или даже в холодильнике. Главное – избегать повышенной влажности и прямых солнечных лучей, которые могут ускорить процесс порчи.

Почему этот метод работает

Соль впитывает лишнюю влагу, предотвращая появление плесени и прорастание зубчиков. Открытый доступ воздуха позволяет поддерживать оптимальные условия хранения, не давая чесноку потерять свои вкусовые качества.

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