Где нельзя хранить подсолнечное масло: оно станет невкусным и будет горчить
Подсолнечное масло – один из самых популярных продуктов на кухне. Мы добавляем ее в салаты, жарим на ней блюда и используем для выпечки. Однако не все знают, что неправильное хранение может привести к изменению вкуса масла и его порчи.
Редакция FoodOboz расскажет, какие места на кухне не подходят для хранения подсолнечного масла. Она может стать горькой, потерять свой приятный аромат и даже навредить блюдам.
Как правильно хранить подсолнечное масло
- Температурный режим. Лучшая температура для хранения подсолнечного масла – от +5 до +20 градусов.
- Место хранения. Масло нужно держать в темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.
- Таро. Лучше всего использовать бутылки из темного стекла, а не пластиковую тару, которая может взаимодействовать с жирными кислотами.
- Плотно закрытая бутылка. Контакт с воздухом ускоряет окисление масла, поэтому после открытия бутылку нужно плотно закрывать.
Где нельзя хранить подсолнечное масло
1. Возле плиты
Многие ставят бутылку с маслом рядом с плитой, чтобы было удобно во время приготовления пищи. Однако высокая температура и постоянное воздействие пара изменяют структуру масла, ускоряют его порчу и делают ее горькой.
2. На подоконнике или у источников света
Прямые солнечные лучи активизируют процесс окисления, поэтому масло быстро теряет свои свойства. Она меняет цвет, приобретает неприятный запах и начинает горчить.
3. В холодильнике
Хранить в холодильнике можно только при условии, что это нерафинированное масло. В противном случае она может загустеть, образовать осадок и утратить свой привычный вкус. По возвращении к комнатной температуре продукт уже не восстановит исходную смесь.
4. В пластиковой таре
Хотя большинство масла продается в пластиковых бутылках, для длительного хранения следует перелить его в стеклянную посуду. Пластик может вступать в химическую реакцию с жирами, что отрицательно сказывается на качестве продукта.
5. В кухонном шкафу возле специй и продуктов с сильным запахом
Масло легко впитывает запахи, поэтому его не следует держать рядом с чесноком, луком, специями или другими продуктами с выраженным ароматом. Иначе это может изменить вкус растительного масла.
Как продлить срок годности подсолнечного масла
Если вы хотите сохранить масло свежим как можно дольше, воспользуйтесь этими советами:
- Добавьте фасоль или соль. Несколько сухих фасолевых бобов или чайная ложка соли помогут замедлить процесс окисления.
- Используйте черную тару. Перелейте масло в бутылку из темного стекла, если оно было куплено в пластиковой упаковке.
- Держите в прохладном месте. Оптимальный вариант – кладовая или нижняя полка кухонного шкафа, где температура стабильна.
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