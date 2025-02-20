Где провести теплый зимний отпуск в Европе: названо идеальное направление

Раньше всего в Европе весна наступает на юго-западе. Уже в феврале здесь может быть чистое голубое небо и температура около 20 градусов.

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Именно поэтому туристы, которые ищут зимнего тепла, так любят регион Мурсия, расположенный на юго-востоке Испании. Как пишет издание Express, он может похвастаться идеальным для зимнего сезона климатом, а также богатым историческим наследием, достигающим бронзового и железного веков.

Отчет сервиса Stocklytics определил Мурсию туристическим направлением, которое предлагает наибольшее количество солнечного света и наименьшее количество осадков для тех, кто стремится к теплу. Даже в декабре здесь выпадает всего 10 мм осадков, а солнце светит 172 часа.

К преимуществам города Мурсия, столицы региона, относят ценовую доступность и удобное расположение. В местный аэропорт летают лоукостеры, что делает путешествия вполне бюджетными.

Портовый город Картахена, расположенный в этом регионе, может предложить туристам пляжный отдых даже в зимние месяцы. Его любят цифровые кочевники, которые могут наслаждаться комфортным климатом весь год. Так что даже после рабочего дня зимой здесь можно наслаждаться прогулками и отдыхом на открытом воздухе.

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