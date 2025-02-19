'Маленькая Венеция': где в Европе провести незабываемый летний отпуск

С ростом туризма в Европе многие перенесли планирование летнего отпуска на зимние месяцы, чтобы успеть забронировать билеты и номера в гостиницах. Более того, последним трендом в сфере путешествий стало посещение малоизученных мест, ведь такие популярные направления, как итальянская Венеция, столкнулись с перегрузкой.

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Для тех, кто ищет именно венецианскую атмосферу, однако с меньшим количеством туристов, начали подыскивать интересные подобные варианты. Как пишет издание Express, такое место нашлось на северо-востоке Франции. Речь идет о городке Кольмар.

Этот старинный город известен сочетанием традиционной архитектуры, живописных каналов и великолепных виноградников в окрестностях. Местные мощеные улочки сохраняют большую часть своего средневекового обаяния.

Вдоль каналов здесь расположены старинные дома, окрашенные в мягкие пастельные тона. По атмосфере это похоже на Венецию, однако туристов здесь гораздо меньше.

Кольмар сохраняет атмосферу провинциального города, а его аутентичная архитектура остается неприкосновенной. Кстати, этот город стал вдохновением для вымышленного города, где жила диснеевская принцесса Белль в знаменитом мультфильме "Красавица и чудовище".

В старом городе Кольмара есть множество колоритных магазинов и кафе, где можно насладиться местными выпечкой и винами, а также пополнить свою коллекцию сувениров. Удобнее всего добираться в город поездом из Страсбурга.

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