Google Chrome будет автоматически изменять пароли: что это значит

Регулярное изменение паролей – одно из главных условий информационной безопасности, и с этим сложно поспорить. Однако эта процедура достаточно сложна и многие пользователи интернета пытаются ее избегать.

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Помочь облегчить своевременное изменение пароля решили разработчики браузера Chrome от Google. Как пишет издание Android Authority, в соцсети Х пользователь под ником @Leopeva64 опубликовал свидетельства того, что сейчас на стадии тестирования находится экспериментальная функция замены паролей.

Этот пользователь обнаружил фрагменты соответствующего кода в брузере. Функция пока еще не доступна публично и точных сроков ее релиза тоже пока нет.

Эксперты издания предположили, что замена паролей, вероятно, будет работать так: если пароль пользователя будет каким-то образом скомпрометирован (будет взломан через утечку данных и т.п.), браузер автоматически предложит изменить его при входе в аккаунт. То есть замена паролей не будет производиться без ведома самого пользователя – он должен будет дать согласие. После этого новый пароль будет добавлен в Google Password Manager, то есть запоминать его не придется.

По данным издания, эта функция станет частью искусственного интеллекта, сейчас тестируемого Google. Однако сейчас идет ранняя стадия этих тестов, а значит, ИИ может работать неправильно и его рано запускать в массовое пользование.

Ранее у Google Chrome уже существовала подобная система смены паролей, но она была проще предложенной. Поэтому она нуждалась в меньшем количестве шагов.

Эксперты оценивают нововведения в Google Chrome достаточно высоко. Такая автоматическая замена пароля при подозрении на его взлом может существенно повысить безопасность пользователей в сети.

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