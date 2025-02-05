Opera запустит новый браузер, берегущий нервы пользователей: в чем особенность

Пользование интернетом бывает весьма стрессовым – навязчивая реклама и кликбейтные заголовки со страшными новостями сыплются на нас отовсюду и могут сильно влиять на настроение. Преодолеть эту проблему решила норвежская компания, разрабатывающая браузер Opera.

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Как пишет издание TechCrunch, разработчик представил веб-браузер под названием Opera Air. Его функции фокусируются на психическом благополучии и осознанности. Браузер сам напоминает своему пользователю о перерывах, дыхательных упражнениях, звуковых ландшафтах и бинауральных ритмах для лучшей концентрации. Компания заявила, что стремилась создать не просто удобный инструмент для использования интернета, а настоящую систему управления стрессом и концентрацией внимания.

Для Opera Air разработчики выбрали полупрозрачный дизайн. На всплывающей боковой панели в нем размещен инструмент напоминания о перерывах, и функции Boosts, воспроизводящей комбинацию музыки, эмбиентных звуков и бинауральных ритмов, а также ярлыки для помощника на основе искусственного интеллекта Aria, Messenger и WhatsApp.

Функция "Сделать перерыв" действует как индикатор батареи с помощью трех полосок. Они становятся серыми, если вы продолжаете использовать браузер в течение продолжительного периода. Вы можете определить время непрерывного использования, после которого уровень индикатора падает, сигнализируя вам о необходимости перерыва. Вы также можете полностью отключить систему индикаторов.

Для более эффективных перерывов браузер предлагает разные дыхательные упражнения, растяжки для мышц шеи, медитации или сканирование всего тела. Вы можете выполнять эти упражнения в зависимости от продолжительности перерыва, который вы хотите сделать, и выбранного режима активности. Кроме того, вы можете включить камеру, чтобы браузер мог проследить, правильно ли вы делаете упражнения для шеи и скорректировать ваши движения. Инструкции пока доступны только на английском языке, но компания также работает над озвучиванием на других языках.

Другая функция осознанности, названная Boosts, поставляется с установленной комбинацией музыки, эмбиентных звуков и бинауральных ритмов. Директор по продуктам компании Мохамед Салах сказал, что компания решила включить бинауральные ритмы в эти звуковые ландшафты, поскольку они помогают улучшить фокусировку. Эти звуки воспроизводят несколько разные частоты в каждом ухе, по сути, создавая новый эффект "призрачной" частоты в мозге.

Можно изменить музыку, окружающий звук, частоту бинауральных ритмов и громкость каждого трека в любое время. Пользователи могут выбрать, как долго они хотят воспроизводить звуки Boosts от 15 минут до бесконечности. Вы также можете остановить их воспроизведение с помощью боковой панели в любое время.

Когда журналисты TechCrunch спросили разработчиков Opera, почему они создали отдельный браузер, а не встроили эти инструменты в существующий продукт, Салах сказал, что компания хотела встроить концепцию осознанности в отдельную программу. "Opera One – отличный браузер, нацеленный на производительность с такими функциями, как разделенный экран и острова вкладок. Но то, что мы хотим из Opera Air – это передать концепцию осознанности с помощью инструментов осознанности и минималистического дизайна", – сказал он.

Он также отметил, что, хотя на Mac и на мобильных устройствах есть разные программы для напоминаний о перерывах или звуковых ландшафтах, компания хотела предоставить комплексный пакет осознанности на настольном компьютере.

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