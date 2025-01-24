Хрустящие чебуреки на минеральной воде и с мясным фаршем для перекуса: самый простой рецепт

Чебуреки – одно из самых сытных блюд из теста и мясного фарша. Стоит отметить, что тесто можно готовить на минеральной воде, а также его можно заменить лавашем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении чебуреков с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Минеральная вода – 200 мл

Соль – 1 ч.л без верха

Сахар – 1 ч.л без верха

Масло растительное – 2 ст.л

Начинка:

Мясной фарш – 300 г

Лук – 1 шт большой

Сол – 1 ч.л без верха

Перец – 1/3 ч.л

Минеральная или обычная вода 100 мл

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. В муку добавляем соль, сахар, масло перемешиваем. Вливаем воду и замешиваем тесто, оставляем на 15-20 минут.

2. В фарш добавляем соль, перец, лук (перебить блендером или порезать на маленькие кубики), воду. Все перемешиваем (фарш должен быть жидкий).

3. Далее тесто делим на кусочки. Раскатываем круг, на половинку выкладываем фарш, второй половиной накрываем и хорошо сжимаем.

4. Жарим в разогретом масле до золотистого цвета на небольшом огне с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир.

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