Хрустящие трубочки со сгущенным молоком за 10 минут: понадобится сковорода

Трубочки со сгущенным молоком – один из самых простых и вкусных десертов, который любят все. Для приготовления вам понадобится минимум продуктов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком.

Советы:

чтобы легко наносилось тесто после каждой вафли на 30 секунды – на 1 минуту отставляем сковороду остыть

легко распределяйте тесто лопаткой и жарьте

Ингредиенты:

3 яйца

120 г сахара

120 г растопленного масла

150 г муки

1/2 ч.л. соли

ваниль

370 г вареной сгущенки

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером яйца с сахаром 10 минут до осветления и увеличения в объеме. Добавляем соль, растопленное масло, муку и ваниль, перемешиваем на маленьких оборотах.

2. 1 ст.л. теста – 1 вафелька, выкладываем тесто на разогретую сковороду, огонь должен быть немного выше минимального или минимальным. Размешиваем тесто по сковороде лопаткой, жарим по 2-3 минуты с двух сторон до золотистости.

3. Сразу перекладываем вафли на решетку и скручиваем в трубочки.

4. Охлажденные трубочки наполняем сгущенкой и по желанию можно добавить орешки, вкусного!

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