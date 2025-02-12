Хрустящие трубочки со сгущенным молоком за 10 минут: понадобится сковорода
Трубочки со сгущенным молоком – один из самых простых и вкусных десертов, который любят все. Для приготовления вам понадобится минимум продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком.
Советы:
- чтобы легко наносилось тесто после каждой вафли на 30 секунды – на 1 минуту отставляем сковороду остыть
- легко распределяйте тесто лопаткой и жарьте
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 120 г сахара
- 120 г растопленного масла
- 150 г муки
- 1/2 ч.л. соли
- ваниль
- 370 г вареной сгущенки
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером яйца с сахаром 10 минут до осветления и увеличения в объеме. Добавляем соль, растопленное масло, муку и ваниль, перемешиваем на маленьких оборотах.
2. 1 ст.л. теста – 1 вафелька, выкладываем тесто на разогретую сковороду, огонь должен быть немного выше минимального или минимальным. Размешиваем тесто по сковороде лопаткой, жарим по 2-3 минуты с двух сторон до золотистости.
3. Сразу перекладываем вафли на решетку и скручиваем в трубочки.
4. Охлажденные трубочки наполняем сгущенкой и по желанию можно добавить орешки, вкусного!
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