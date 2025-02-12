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Хрустящие трубочки со сгущенным молоком за 10 минут: понадобится сковорода

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
162
Хрустящие трубочки со сгущенным молоком за 10 минут: понадобится сковорода

Трубочки со сгущенным молоком – один из самых простых и вкусных десертов, который любят все. Для приготовления вам понадобится минимум продуктов.

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Вкусные трубочки со сгущенным молоком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек со сгущенным молоком.

Рецепт вафель

Советы:

  • чтобы легко наносилось тесто после каждой вафли на 30 секунды – на 1 минуту отставляем сковороду остыть
  • легко распределяйте тесто лопаткой и жарьте

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • 120 г растопленного масла
  • 150 г муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • ваниль
  • 370 г вареной сгущенки

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером яйца с сахаром 10 минут до осветления и увеличения в объеме. Добавляем соль, растопленное масло, муку и ваниль, перемешиваем на маленьких оборотах.

Тесто для вафель

2. 1 ст.л. теста – 1 вафелька, выкладываем тесто на разогретую сковороду, огонь должен быть немного выше минимального или минимальным. Размешиваем тесто по сковороде лопаткой, жарим по 2-3 минуты с двух сторон до золотистости.

Приготовление основы

3. Сразу перекладываем вафли на решетку и скручиваем в трубочки.

Как правильно готовить трубочки

4. Охлажденные трубочки наполняем сгущенкой и по желанию можно добавить орешки, вкусного!

Готовые вафли

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