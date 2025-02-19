iPhone SE 4 будет иметь худший 5G-модем, чем iPhone 16: но есть нюанс

Стало известно, что Apple перенесла презентацию нового iPhone SE 4 на следующую неделю. Релиз гаджета ожидается в конце февраля, а продажи стартуют в конце месяца или начале марта.

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Инсайдеры обнародовали очередные детали. Оказывается, iPhone SE 4 будет иметь худший 5G-модем, чем iPhone 16. Apple стремится уменьшить свою зависимость от Qualcomm в производстве устройств.

По данным южнокорейского источника Donga, Apple готовится презентовать свой коммуникационный чип, над которым работает еще с 2018 года. Ожидается, что этот модем станет неотъемлемой частью нового iPhone SE 4.

Сначала Apple планировала внедрить свой модем в iPhone 14, а позже – в iPhone 15. Однако компания так и не достигла необходимого уровня качества, что заставило ее продолжить сотрудничество с Qualcomm до 2026 года.

В то же время Apple постепенно совершенствует свои модемы, хотя они еще не равноценны по характеристикам модели Qualcomm X71.

Основной недостаток нового чипа – отсутствие поддержки миллиметровых волн (mmWave), обеспечивающих самое быстрое соединение 5G. Поэтому в регионах, где используется mmWave, устройства с модемом Apple будут иметь более низкую производительность по сравнению с конкурентами.

Несмотря на технические компромиссы Apple прогнозирует значительную экономию благодаря переходу на собственные модемы. Компания уже экономит около $2,5 млрд ежегодно на производстве собственных процессоров, и аналогичный подход к модемам позволит снизить затраты.

Кроме того, собственный чип будет способствовать более эффективному использованию аккумулятора и улучшению общей производительности iPhone SE 4, поскольку будет оптимизирован для работы с экосистемой Apple.

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