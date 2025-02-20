Как добиться повышения зарплаты на работе: три 'золотых' правила

Если вы стремитесь к прогрессу в карьере, важно знать себе цену и демонстрировать это.

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Если вы успешно справляетесь со своей ролью, возможно, стоило обсудить это с вашим руководителем. Эксперт по карьере Гэри Хэмп поделился своими главными советами относительно того, как добиться повышения заработной платы без неприятных разговоров, пишет Express.

Несмотря на то, что это может пугать, защита собственных интересов чрезвычайно важна, если вы стремитесь к карьерному росту. Но стоит вооружиться золотыми правилами.

Подготовьтесь к разговору и изучите вопрос

Чтобы привести убедительные аргументы, вы должны вооружиться вескими доказательствами. Это не только убедит вашего руководителя в необходимости вашего повышения, но и предоставит ему необходимые аргументы, чтобы убедить санкционирующих повышение.

Определите свою коммерческую ценность. Какова ваша ценность для компании? Будь это ваш бизнес, повысили бы вы себе зарплату? Вы стоите больше денег?

Найдите альтернативу

К сожалению, иногда легче добиться повышения зарплаты еще до того, как вы заработаете. Это потому, что в той ситуации вы всегда можете отклонить предложение и выбрать другое место работы.

Однако если вы подойдете к переговорам о повышении зарплаты с правильным мышлением, вы можете иметь подобный эффект. Если вы ведете себя так же, как и до того, как примете предложение, успех гарантирован.

Найдите на рынке труда несколько хороших предложений, которые вам подходят, и вооружитесь этим.

Выберите правильное время

Эксперт посоветовал не просить деньги во время проверки зарплаты, предложив работникам демонстрировать свою ценность своими действиями.

Лучше всего говорить о повышении зарплаты после успешно завершенных проектов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, у кого в Украине сильнее всего выросла зарплата.

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