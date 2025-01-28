Как избавиться от известкового налета на душевых лейках без мытья: лайфхаки

Известковый налет может нанести вред вашей душевой лейке, повлекши за собой засор, которое будет мешать нормально пользоваться этим предметом. Кроме того, вода будет повсюду.

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Виновником этих проблем является известковый налет, прочные белые отложения, которые преимущественно состоят из карбоната кальция. Он печально известен тем, что покрывает чайники, краны и оставляет полосы на душевых дверях, пишет OBOZ.UA.

Но побороть его без химии и тщательного мытья можно. Для этого понадобится обычный уксус и полиэтиленовый пакет.

Кислота в уксусе расщепляет карбонат кальция, из которого образуется известковый налет, что делает его эффективным очищающим раствором.

Итак, поместите лейку в полиэтиленовый пакет с водой и уксусом на время. Если известковый налет сильный или очень въевшийся, в таком состоянии лейку можно оставить и на всю ночь.

В случае если вы все сделаете правильно, вам даже не придется ничего мыть и тереть, просто сполоснуть чистой водой лейку и все. Она будет блеска и будет выглядеть как новая.

Еще одним методом может стать использование сока лимона или лимонной кислоты. Во втором случае можно также развести кислоту в воде в полиэтиленовом пакете, и поместить туда лейку на 15-20 минут. Если же вы используете свежий лимон, то потрите им поверхность, имеющую известковый налет, и подождите, а затем промойте чистой водой.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как отмыть до блеска стекло душевой кабины.

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