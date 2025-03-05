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Как на качество блинов влияет сковорода: развеиваем мифы и делимся секретом, как выбрать самую лучшую

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Как на качество блинов влияет сковорода: развеиваем мифы и делимся секретом, как выбрать самую лучшую

Блины не всегда получаются удачными, очень часто они прилипают к сковороде, а также рвутся. Проблема может быть не только в тесте, но еще и в сковороде.

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Вкусные блины

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, на какой сковороде лучше всего готовить блины, чтобы они были удачными. 

На какой сковороде лучше всего жарить блины

Сковорода имеет большое значение для приготовления блинов. Вот основные моменты, которые следует учесть при выборе: 

Выбирайте правильную сковороду

1. Материал

Чугунная сковорода хорошо прогревается и равномерно держит температуру, что идеально для блинов. Но его нужно правильно подготовить, чтобы не прилипало.

Антипригарная сковорода – удобная, особенно для начинающих. Главное – использовать деревянную или силиконовую лопатку, чтобы не повредить покрытие.

Алюминиевая сковорода (без антипригарного покрытия) – легкая, но блины могут пригорать, если ее не смазывать жиром.

Алюминиевая сковорода

2. Дно сковороды

Желательно, чтобы дно было толстым – тогда блины не будут подгорать, а пропекаться равномерно.

Если дно очень тонкое, блины могут пригорать или неравномерно прожариваться.

Сковорода для блинов

3. Форма и бортики

Низкие бортики удобны, потому что легче переворачивать блины.

Ровное дно без рифления – залог равномерного выпекания.

Как выбрать сковороду для блинов

Самая лучшая сковорода для блинов 

Идеальный вариант – чугунная или качественная антипригарная сковорода с толстым дном и низкими бортиками. Но самое главное – хорошо разогревать сковороду перед первым блином и смазывать ее жиром (если нужно).

Чугунная сковорода

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