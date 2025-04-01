Как обмыть микроволновку от жира и грязи до блеска: два лучших домашних средства

Микроволновая печь – незаменимый кухонный девайс, который при всех его плюсах, очень тяжело отмывается и очень быстро загрязняется. Но, если знать некоторые хитрости, вы с легкостью сможете отмыть ее до блеска.

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Редакция FoodOboz делится советами, чем качественно отмыть микроволновку от жира, пятен и грязи.

Вода с соком лимона

Налейте в емкость стакан воды и добавьте в нее сок одного лимона. Поставьте все в СВЧ-печь и включите. Для слабых и не застаревших загрязнений достаточно 5 минут, а вот для очень грязных микроволновок нужно минут 15.

Сода и вода

Хороший результат дает чистка содой. Принцип тот же – прогреть камеру микроволновки горячим паром. Для этого нужно в 500 мл воды добавить столовую ложку пищевой соды и ставим в камеру на максимальную мощность на 10-15 минут. Затем грязь убирается влажной губкой.

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