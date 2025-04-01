Как очистить микроволновку за 2 минуты без химии: лайфхак

Микроволновые печи являются питомником бактерий, поэтому их следует регулярно чистить. Пользователи и энтузиасты клининга в сети советуют невероятный способ очистки, предусматривающий использование фруктов.

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Речь идет об обычных лимонах. Они отлично подходят для различных работ, в частности для удаления накипи и грязи из приборов. Благодаря лимонной кислоте, содержащейся в этих фруктах, они обладают антисептическим и антибактериальным действием, идеально подходящим для очистки любых предметов, пишет OBOZ.UA.

Как это работает

Разрезав пополам лимон, положите его в неглубокую миску, наполненную холодной водой.

Затем я поставил миску, пригодную для микроволновки, в этот прибор и включите его на две минуты на самом высоком уровне.

Затем извлеките миску из прибора и возьмите салфетку из микроволокна, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки.

Вытрите всю грязь, которая там собралась, и наслаждайтесь чистотой!

Пара, попавшая внутрь микроволновки, помогает размягчить жир и грязь, позволяя чрезвычайно легко очистить без необходимости интенсивного вытирания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем опасна ржавчина в микроволновке.

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