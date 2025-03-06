Как освежить сад, не тратя денег: бюджетная идея

Простая бюджетная идея может превратить ваш сад в заповедник дикой природы, и март – идеальный месяц для ее реализации.

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Добавление кормушки для птиц в ваш сад не только привлечет красивых птиц, это дешевый и простой способ обновить любое пространство, пишет OBOZ.UA.

Для производства этого предмета не понадобятся средства. Например, вы можете сделать кормушку из того, что же дома. Возьмите старую чайную чашку с блюдцем, старое ведро и т.д.

Вы также можете сделать самодельную кормушку для птиц, используя различные материалы, включая сосновые шишки, бревна, пустые пластиковые бутылки и переработанные контейнеры.

Чтобы птички залетали в гости, наполните свою кормушку смесью питательного лакомства. Семена подсолнечника и смешанные смеси птичьих семян всегда популярны, а несоленый арахис и измельченные орехи обеспечивают дополнительную энергию.

Жировые шарики или сало также являются отличным высококалорийным вариантом, особенно в холодные месяцы, а нарезанные фрукты, например яблоки, груши и ягоды, заманят такие виды птиц, как дрозды и малиновки.

Даже обычный, несоленый вареный рис или макароны могут дать им легкий заряд энергии.

Но не давайте птицам соленую, сладкую или плесенью пищу, поскольку это может быть вредным. Свежая высококачественная пища заставит ваших пернатых возвращаться за новыми вкусностями чаще.

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