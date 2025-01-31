Как отчистить аэрофритюрницу от жира за 10 минут: кухонный лайфхак

Очистка фритюрницы может быть сложным делом, если остался жир и грязь. Однако выход есть, и для него не нужно покупать очень дорогие средства.

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Пользователь @kirstenwhite1995, регулярно делящийся советами по чистке в Instagram, показал своим поклонникам, как один "проверенный" предмет "работает как магия" для очистки ее прибора.

Она рекомендует использовать таблетки для мытья посуды. Поскольку у аэрофритюрницы Кирстен две корзины, она взяла две штуки для того, чтобы продемонстрировать этот лайфхак.

Следовательно, нужно взять таблетку для мытья посуды в посудомойке, растворить ее в кипятке и залить в резервуары аэрофритюрницы. Следует оставить эту жидкость там на 10 минут. Затем тщательно промойте чистой водой, чистить ничего не нужно.

После очистки высушите фритюрницу бумажным полотенцем, чтобы она была безупречной и готовой к использованию.

Таблетки для посудомоечных машин были разработаны для борьбы с жесткой водой, удаления пятен и растворения жира, поэтому не удивительно, что их можно использовать для мытья других вещей.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как можно использовать таблетки для посудомоечных машин.

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