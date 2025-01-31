Монстр вернется? Вышел новый тизер второго сезона 'Венздей'

Фанаты комедийного хоррора "Венздей", который Netflix создал по вселенной "Семейки Аддамс", наконец-то смогли увидеть, что именно их ждет во втором сезоне шоу. Выход новых серий запланирован на 2025 год, однако дата премьеры еще не объявлена.

Видео дня

Кадры из шоу вошли в обзорное видео проектов стриминга, которое получило название "Вы не поверите". В части, посвященной продолжению "Венздей", можно увидеть ворота психиатрической больницы "Уилоу Хилл", а также саму Венздей Аддамс, которую играет Дженна Ортега.

Героиня заходит в комнату, где прикованный цепями к стене висит Тайлер Хэллин (актер Хантер Дуэн). Этот эпизод отсылает к первому сезону шоу и намекает на то, что второй станет его прямым продолжением, а не расскажет совершенно новую историю.

Кстати, кадры из "Венздей" стали единственной прямой цитатой из сериала или фильма Netflix, вошедших в ролик. Промо основных проектов стриминга на 2025 год опубликовано на официальных каналах платформы. Среди контента, которого стоит ожидать в ближайшее время, Netflix назвал сериалы "Игра в кальмара", "Очень странные дела", "Эмили в Париже", "Кобра Кай", "Ведьмак". Также ролик отсылает к фильмам и спортивным трансляциям, которых стоит ждать подписчикам платформы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие сериалы Netflix были самыми популярными среди украинцев в январе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.